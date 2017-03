Sundby dropper verdenscupavslutningen i Canada

Vinneren av lørdagens femmil i Holmenkollen velger å prioritere familien i tiden som kommer, opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.

– Martin ønsker nå å ivareta familien, som har hatt en krevende tilværelse gjennom en lang og spesiell sesong, heter det i meldingen.

Pål Golberg blir ny mann i den norske troppen til rennene i Canada.

Sundby signaliserte allerede etter lørdagens femmilsseier i Kollen at han kunne komme til å droppe den kommende Canada-reisen. Veteranen antydet da at det i stedet kunne bli aktuelt å stille til start i Birkebeinerrennet.

Mister pengebonus

Det fem mil lange og tradisjonsrike langløpet går kommende lørdag.

– Jeg har ikke helt bestemt meg for om jeg drar til Canada eller ikke. Kanskje jeg tester meg mot de beste langløperne mellom Rena og Lillehammer neste helg. Akkurat nå frister det mer. Verdenscupen er vunnet, og Sergej (Ustjugov) skal ikke til Canada. Da frister det å teste seg mot dem, sa Sundby.

Sundby har 450 poengs forsprang til Sergej Ustjugov i verdenscupen sammenlagt foran avslutningen i Quebec. Canadiske Alex Harvey på plassen deretter har bare rundt halvparten så mange poeng som nordmannen.

Northug som reserve

Spørsmålet er om Sundbys beslutning om ikke å reise til Canada kan føre til at han går glipp av premiepengene for sammenlagtseieren i verdenscupen. I utgangspunktet må vinneren personlig være til stedet for å motta de rundt 300.000 kronene.

Petter Northug reiser i utgangspunktet heller ikke til Quebec. Langrennskongen er ikke funnet god nok til en plass i den norske timannstroppen. Sundbys beslutning om å ikke reise ga plass til Pål Golberg. Nå er Northug inne som reserve.

(©NTB)