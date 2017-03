Storhamar vant verdensrekordkamp mot Sparta

Det måtte elleve perioder til før Joakim Jensen satte pucken i mål og punktum for kampen, åtte timer og 35 minutter etter at den startet søndag kveld. Da hadde de spilt 217 minutter og 14 sekunder mer eller mindre god ishockey. Med skuddstatistikk 95–94 til Storhamar ble målvaktene kåret til banens beste spillere.

Den nå historiske kampen mellom Storhamar og Sparta Sarpsborg gikk til forlengning etter at de sto 1–1 ved ordinær tid. Erik De La Rose ga hjemmelaget ledelsen åtte minutter ut i midtperioden, men Henrik Knold utlignet for Sparta i tredje perioden.

Etter at den fjerde perioden endte målløs kunne man se at spillerne begynte å slite mer og mer. I femte og sjette periode begynte flere og flere av tilskuerne å dra hjem for å gjøre seg klar for jobb mandag morgen.

Rekord etter rekord

I sjuende periode satte lagene ny norsk rekord for lengste spilletid. Den tidligere rekorden til Trondheim og Vålerenga ble slått sju minutter ut i den sjuende perioden.

16 minutter og 30 sekunder ut i niende periode, nesten sju timer etter at kampen begynte, var den nye verdensrekorden et faktum, og rekordkampen mellom Detroit og Montreal Maroons fra 1936 ble slått på utrolig vis. En utmattet, men engasjert jubel brøt ut blant de gjenværende tilskuerne på tribunen.

Det skulle altså nesten to hele perioder til før det endelig ble nettkjenning. Seieren innebærer at Storhamar har vunnet tre kamper mot Spartas to i kvartfinalerunden.

Lillehammer reddet videre spill

Lørenskog hadde matchball i sin kvartfinaleserie i NM-sluttspillet i ishockey søndag, men Lillehammer vant 3–2 da det gjaldt som mest.

Martin Ellingsen ble den store helten for Lillehammer da han satte inn 3–2 med mindre enn 30 sekunder igjen av den tredje og siste perioden.

De to første periodene endte 1–1 etter scoringer av Jacob Noer og Steffen Thoresen i den første, og Stefan Espeland og David Morley i den andre.

Etter søndagens Lillehammer-seier står det 3–2 sammenlagt i favør Lørenskog.

Frisk tilbake i førersetet

Frisk Asker tok tilbake ledelsen i best av sju-serien mot Vålerenga. Frisk vant søndagens kamp 5–2 og leder 3–2 sammenlagt.

Hjemmelaget vant den første perioden 1–0 etter scoring av Mikkel Christiansen, men det var fortsatt spenning til siste periode etter at midtperioden endte 1–1.

Vinny Saponari økte til 3–1 i starten av den siste perioden, men Tobias Lindström reduserte til 2–3 like etter. Scoringer av Oskar Nilsson og Anders Bastiansen sørget imidlertid for at Frisk stakk av med seieren.

Stavanger er allerede videre i sluttspillet etter fire strake seirer mot Stjernen.

