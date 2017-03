Stöckl lei Tandes unoter: – Han er litt eplekjekk

– Det er ikke optimalt, absolutt ikke, var Stöckls umiddelbare reaksjon på Tandes provoserende klapping og tommel opp-gest mot juryen på sletta i Lysgårdsanlegget mandag kveld.

Kongsberg-hopperen landet på sylkorte 112,5 meter og følte seg ofret i vindkastene under Raw Air-rennet.

– Man føler det er dårlig gjort når de som kommer etterpå blir holdt lenge og jeg ikke fikk de samme mulighetene, sukker Tande overfor NTB.

Føler seg urettferdig behandlet

I helgen skapte KIF-gutten overskrifter da han bannet gjentatte ganger på TV. Mandag kveld handlet alt om Tandes frekke gest mot rennledelsen.

– Det var ingenting, bedyrer 23-åringen.

Men det er liten tvil om at han føler seg urettferdig behandlet, akkurat som i lørdagens lagkonkurranse i Holmenkollen.

– Det er vel fordi jeg i sinne klarte å prestere slike ting som jeg gjorde i dag, sier Tande om hvorfor han kanskje må leve med dårligere forhold enn konkurrentene.

Tande har en klar beskjed til kritikerne:

– Etter mine erfaringer så mener folk mye om mye rart, og det skal dem få lov til. Jeg bryr meg ikke om det. Ingenting påvirker meg, bortsett fra hoppingen, sier Tande.

– Hvordan har du det akkurat nå?

– Det er tøft, da, sier Tande med et sjeldent steinansikt på sletta.

Smilet har stivnet

Det velkjente smilet har stivnet. Og nå venter samtaler med landslagssjef Alexander Stöckl, som ikke liker utviklingen hos Norges beste hopper i vinter.

– Jeg føler at han er frustrert, og da kommer slike ting fram og jeg må ta en prat med ham, sier en bekymret Stöckl.

– Han må skjønne at han kan påvirke verden, ikke verden som påvirker han, fortsetter landslagssjefen.

Han føler noe ikke stemmer med verdenscuptreeren.

-Jeg skal sette meg ned og ta en lengre prat med ham for å finne ut hvordan han har det rent menneskelig utenom hoppbakken, sier Norges trener siden 2011.

Ned på gulvet igjen

Det har vært et enormt oppstyr rundt Tande etter suksessen i hoppuka. 23-åringen ble invitert til TV-show i beste sendetid og fikk enorm oppmerksomhet da han viste fram kjæresten for et par måneder siden.

– Vi er et fantastisk team med lagspillere som forsøker å støtte han. Han finner litt hjelp der. Og han får en prat med meg og trenerteamet. Vi skal prøve å bygge ham opp personlig, ikke se for mye på teknikken. Han må innse realitetene, sier Stöckl.

– Har du oversett tegn du burde sett fordi Tande ofte går rundt og smiler?

– Det er godt mulig. Det er vanskelig å se hvordan et menneske fungerer. Han er en snill gutt, men av og til litt eplekjekk. Den atferden fører kanskje til at han havner i en slik situasjon som nå, og det kanskje er blitt litt for mye, sier Stöckl.

– Det er ikke medienes skyld. Han må skjønne at han selv har størst ansvar. Dette kan skje når du har litt for høye forventninger om deg selv, og vi må hente ham ned på gulvet igjen, fortsetter landslagssjefen.

(©NTB)