Riiber vil sprite opp kombinertsporten

19-åringen er enig med Espen Andersen som vil ha kombinertgutta opp i skiflygingsbakken.

– Jeg er helt enig. Vi må skape mer blest om kombinert og vise hvor rå vi faktisk er. Kanskje må vi arrangere mer spennende langrennskonkurranser også, gjerne litt mer lek med noen sprinter. Jeg tror vi må ha teamsprint som individuell konkurranse. Det er mye vi kan gjøre for å skape mer variasjon og spissing, sier Riiber til NTB.

– Jeg tror det er svært få som vet hvor flinke vi kan være i sprint. Vi har raske fibre og er kjappe i sporet. Vi må få vise fram det også, mener Heming-utøveren.

Han gikk glipp av VM i Lahti med skulderskade, men satser for fullt mot medaljer under OL neste vinter.

– Jeg skjønner jo at hopperne er giret på at skiflyging er deres nisjeting, men det hadde vært gøy å ha en avslutning på sesongen i skiflyging, sier Riiber.

– Vi kan hoppe like langt, bare vi får rett forhold og oppdrift. Det er bare å se på Tilen Bartol i Planica. Får man fart, kan man hoppe altfor langt nesten uansett hvem man er, sier Riiber.

Droppet VM i Lahti

Barstol satte utfor som prøvehopper i Planica i fjor. Han suste ned til 252 meter, men falt da han landet halvmeteren lenger ned i bakken enn verdensrekordholder Anders Fannemel har klart i Vikersund.

Riiber kunne gamblet med VM-deltakelse i Lahti, men fryktet det ville spolere OL-mulighetene til vinteren.

– Jeg kunne gamblet på å gå VM, men skulderen var så løs at hadde jeg tatt på meg dressen og den hadde gått ut av ledd igjen, ville det bare vært en stor tragedie. Det var lurt å få unnagjort operasjonen og heller se videre mot OL-sesongen, sier 19-åringen til NTB.

Han gikk rundt med armen i fatle under helgens renn i Holmenkollen. Treningshverdagen er litt annerledes, men skal vi tro Riiber får han gjort mer enn han ville gjort om han hadde fortsatt å konkurrere.

– Jeg føler jeg får gjort så sykt mye mer når jeg ikke konkurrerer. Det er mye trening jeg kan gjøre, og som vil gi vanvittige resultater på sikt, sier talentet.

Skal prege OL-renn

Han har klare ambisjoner for vinterlekene i Pyeongchang neste år.

– Når vi først er med i OL, er vi ikke der for å være med, men for å prege rennene. Jeg skal prege hopprennet og få ut mitt potensial der, og ikke minst være frisk og fått ut mitt potensial i langrennssporet. Da kan det holde til det ene og det andre, sier Riiber.

Nå må han holdes igjen – for revansjlysten etter at Lahti-VM ble ødelagt er stor, farlig stor.

– Du blir enda mer lysten. Det er litt skummelt. Du kan ikke gape over for mye, for da kan du gå på en smell. Jeg må holdes tilbake. Jeg blir litt ivrig, rett og slett.

