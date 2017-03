Publikumsfest i Holmenkollen

Femmil og tremil i langrenn, samt hopprenn og kombinert, dannet rammen for den årlige skifesten i hovedstaden. Som vanlig hadde tusenvis av tilskuere samlet seg både på arenaen og langs løypene.

Lørdag anslår arrangøren at 60.000 mennesker samlet seg i marka for å se 50-kilometeren for menn.

Totalt solgte arrangøren 39.000 arenabilletter i løpet av helgen. Det er 10.000 flere enn i fjor.

– Vi er utrolig stolte over å ha samlet 120.000 mennesker til folkefest i Holmenkollen i løpet av helgen. Lørdag var uten tvil den dagen med mest trøkk, noe som ikke er så rart når man så hvilket solskinn det var. Da hadde vi 60.000 personer ute i marka, sier Kristin Vestgren Sæterøy, daglig leder for Holmenkollen Skifestival.

Lørdagen var en braksuksess for arrangøren både sportslig og publikumsmessig.

– Da vi dro hjem fra Holmenkollen lørdag kveld talte vi 36.000 solgte billetter. Søndag kveld endte vi på 39.000. Lørdag var det 20.000 mennesker innom arenaen og 60.000 i marka. Det er ny rekord for oss og helt på høyde med VM i 2011, sier Sæterøy.

Kommende helg er det verdenscupfinale i skiskyting i Holmenkollen.

