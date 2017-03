Johansson sørget for Lillehammer-jubel

Med store deler av familien og venner på plass, fikk Søre Ål-hopperen rennets største jubelrop.

– En lokal-pokal, som folk sier. Det var deilig å være tilbake i hjemmebakken, sier Johansson.

– Det betyr veldig mye for meg at det er interesse og at folk føler med på det jeg driver med. Det gir en god følelse, fortsetter hopperen med barten overfor NTB.

Han landet på 137,5 meter i Lysgårdsbakken.

– Jeg kom godt i gang i bakken i dag. Kroppen føles rask og fin selv om vi er på dag fire av Raw Air, sier Johansson.

Han begynner å merke råkjøret med ti renndager på rad.

– Vi er vant til å ha noen hviledager, og du merker du er litt trøttere om morgenen, men det er bare å være litt hard med seg selv og få frisk luft.

– Det blir helt klart en påkjenning. Det handler om å fordele energi og være mest mulig klar når det gjelder og slappe av når du kan. Jeg er spent på hvordan jeg takler det, sier Vingnes-gutten.

Raw Air ble innledet i Holmenkollen fredag, fortsetter i Lillehammer tirsdag før sirkuset flytter til Trondheim onsdag og avsluttes i Vikersund med skiflyging til helgen.

