Hareide fant plass til Dolberg

Landslagssjef Åge Hareide fant ikke plass til den unge spissen da han i forrige uke presenterte troppen til den viktige kampen, men mandag ble Dolberg hentet inn.

19-åringen storspilte for Ajax i europaligamøtet med FC København sist onsdag. Med Åge Hareide på tribunen scoret han nederlendernes mål.

- Kasper Dolberg har vært meget overbevisende i sine to siste kamper for Ajax, hvor han med tre scoringer har vært avgjørende for laget sitt og levert på høyeste nivå, sier Hareide til nettsidene til Danmarks Fotballforbund (DBU).

Dolberg scoret to ganger da Ajax slo Twente 3-0 i den nederlandske æresdivisjonen søndag.

Landslagssjef Hareide har varslet at han vil ta ut ytterligere to spillere til Romania-kampen kommende fredag.

(©NTB)