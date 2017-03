Gaviria snøt Sagan for seireren i Tirreno-Adriatico

Etappen var på 159 kilometer fra Ascoli Piceno til Civitanova Marche. Nederlenderen Niki Terpstra førte an foran italieneren Fabio Felline rundt seks kilometer før målgang. De to ble derimot kjørt inn før det var 2,5 kilometer igjen av etappen, slik at det endte i en massespurt.

Colombianeren Gaviria var de nødvendige centimeterne foran verdensmester Peter Sagan i den røde poengtrøyen. Sagen sikret seg trøyen i rittet sammenlagt, ettersom det hele avsluttes med en 10 kilometer lang tempoetappe tirsdag.

I sammendraget er det colombianske Nairo Quintana som er i føringen, 50 sekunder foran Thibaut Pinot.

Edvald Boasson Hagen og hans Dimension Data-lag var lenge langt framme, men han var ikke blant de ti beste i mål. Det var heller ikke hans spurtkamerat Mark Cavendish.

