Ferdinand forsvarer Pogba

Pogba har fått kritikk fra flere fotballeksperter for å ikke levere godt nok, spesielt prisen hans tatt i betraktning. Den franske midtbanemannen ble kjøpt tilbake til "de røde djevlene" fra Juventus for rundt en milliard kroner i fjor sommer.

– Folk tar feil av Paul Pogba, men jeg kjenner ham. Jeg vet hvem han er og hvordan han jobber. Han er svært profesjonell, skriver Ferdinand i sin spalte hos storavisen The Times.

– Pogba er et av verdens største talenter. Han blir kritisert, men han har hatt en OK sesong i United så langt. Vi har sett glimt av det han kan gjøre, legger den tidligere England-kapteinen til.

– Vil bli bedre

Ferdinand mener det handler om å gi 23-åringen tid.

– Det går på å prestere over lang tid, i 90 minutter hver kamp. Jeg er sikker på at det vil komme. Pogba blir kritisert for å ikke score nok mål, og han får i tillegg kjeft for å ikke hjelpe nok til i det defensive. Men han ble ikke hentet av United for å være en forsvarsspiller eller for å score 30 mål. Han ble hentet som en kreativ spiller, en som kan diktere spillet, mener Ferdinand.

Han er enig i at Pogba ikke har levd opp til prislappen riktig ennå.

– Men jeg er sikker på at han vil komme seg dit. Laget rundt ham blir stadig bedre. Jeg ser en positiv utvikling, sier Ferdinand.

Selv jobber 38-åringen som fotballekspert for BT Sport. Han la fotballskoene på hyllen i 2015.

"Killerinstinkt"

Den tidligere stopperkjempen er fornøyd med hvordan laget har utviklet seg med José Mourinho ved roret. Men Ferdinand peker på ting han ønsker skal bli bedre.

– Mourinho må først og fremst se på killerinstinktet. Han trenger flere enn Zlatan Ibrahimovic som kan avgjøre kamper. Da jeg først kom til United, kunne Paul Scholes, Ole Gunnar Solskjær eller Ryan Giggs bidra med mål hvis Ruud van Nistelrooy ikke hadde dagen. Det samme var tilfellet senere i min United-karriere. Når Cristiano Ronaldo ikke hadde en toppkamp, kunne spillere som Wayne Rooney og Carlos Tevez avgjøre, påpeker Ferdinand.

Han mener United trenger mer fart i laget neste sesong.

– United har ikke raske nok spillere på topp, i hvert fall hvis man sammenligner dem med rivalene. Manchester City og Chelsea har kjappe bein framover på banen. Jeg håper Zlatan kan spille i fem år til, men jeg gleder meg samtidig til Marcus Rashford kan få lov til å lede an på topp. Han og Anthony Martial har farten som trengs, fastslår Ferdinand.

Mandag spiller United borte mot Chelsea i FA-cupens kvartfinale.

