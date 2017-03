Dahlstrøm spår ny tøff batalje etter maratonkampen

Søndagens sluttspillkamp i Hamar OL-amfi ble lenger enn lang. Den varte i til slutt 217,14 minutter - godt over åtte timer. Kampen pågikk i nesten 12 perioder før Storhamar-spiller Joachim Jensen satte den avgjørende pucken i mål.

Oppgjøret er det lengste i hockeyhistorien. Den forrige verdensrekordnoteringen fra 1936 lød på nesten ni perioder (176,30 minutter).

Ole Eskild Dahlstrøm fulgte søndagens oppgjør sammen med sin åtte år gamle datter. Mellom 6. og 7. periode ble han etterlyst hjemmefra. Farsinstinktet vant over hockeyinteressen denne gangen, og han valgte å dra hjem. Eksperten fikk derimot med seg resten av kampen på TV-en hjemme i stua.

- Fornuften seiret. Jeg måtte dra hjem på grunn av at åtteåringen begynte å mase, og at moren også lurte på hvor vi var blitt av, sier TV 2s ishockeyekspert Dahlstrøm til NTB.

Hjemmebanefordel

- Det er i slike situasjoner at hjemmebanefordelen spiller inn. Både med tilgang på mat og hvile, sier han.

Storhamar leder nå 3-2 i kamper i kvartfinaleduellen. Dahlstrøm tror søndagens kamp kan få konsekvenser foran fortsettelsen. Allerede tirsdag er det ny kamp.

- Storhamar-spillerne slapp unna en lang hjemreise før de kunne slappe av. Jeg hørte at Sparta-spillerne ikke var tilbake i Sarpsborg før kl. 06.15. Samtidig gjør sånn kamper noe med deg som ishockeyspiller, og det kan være utrolig lagbyggende, sier Dahlstrøm.

Det var Storhamars første hjemmeseier over Sparta i kvartfinaleduellen. Dahlstrøm mener at Storhamar har vært klart bedre i sine bortekamper enn sarpingene har vært på egen is.

- Når man kan spille slik i over elleve perioder så viser det at spillerne er godt trente. Nå skjedde det jo noe nesten hele tiden i kampen, og det var ikke bare å dytte pucken rundt. Jeg tror at kampen i Sparta Amfi blir minst like tett og spennende. Spillerne får ekstra tenning når det er kamp igjen, og da glemmer de hvor slitne de er, sier mannen med det store ishockeyhjertet.

Nerve

Med unntak av oppgjøret Stavanger - Stjernen har de andre kvartfinalekampene blitt like jevne og tette som alle ishockeyekspertene spådde på forhånd.

Nå var det nerve og spenning i duellen mellom Stjernen og Stavanger også, men de regjerende mesterne avgjorde alle de fire første kampene ved å vise litt mer erfaring og rutine i de avgjørende delene av spillet.

Slik står det foran tirsdagens kvartfinalekamper: Lillehammer - Lørenskog (2-3), Sparta Sarpsborg - Storhamar (2-3), Vålerenga - Frisk Asker (2-3).

Dahlstrøm tror nå minst én av duellene vil få sin avgjørelse tirsdag, men vil ikke si hvem av lagene han tror tar seg til semifinale.

Stavanger kan velge sin semifinalemotstander, men ikke det laget som er nest høyest rangert fra serien. Det vil si hvis Lørenskog går videre, så kan ikke romerikingene velges. Blir Lørenskog slått ut, er det Storhamar som ikke kan velges.

(©NTB)