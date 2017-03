Avis: Morten Olsen takket nei til Wolfsburg

Olsen fikk tilbudet for kort tid siden, skriver den danske storavisen BT mandag.

– Jeg har hele tiden holdt døren åpen (for en ny trenerjobb), men da jeg for 14 dager siden fikk en henvendelse fra en klubb i Bundesliga, valgte jeg å si nei, sier Olsen til avisen.

Han vil ikke avsløre navnet på klubben, men BT erfarer altså at det var Wolfsburg som ville ha 67-åringen.

Årsaken til at Olsen sa nei, skal være at han ikke har et utpreget ønske om å bli klubbtrener igjen. Han er lite lysten på å flytte fra den belgiske hovedstaden Brussel.

Veteranen ga seg som dansk landslagssjef i slutten av 2015. Han ble erstattet av norske Åge Hareide.

Andries Jonker tok nylig over Wolfsburg. Han erstattet Valerien Ismael. Wolfsburg er nede på 14.-plass i Bundesliga etter 24 serierunder.

