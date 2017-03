To hattrick da Inter banket Atalanta

Hjemmelaget sikret de tre poengene på en svært overbevisende måte søndag. Mauro Icardi sendte Inter opp i 1-0 etter 17 minutters spill, før han så doblet ledelsen fra straffemerket seks minutter senere. Samme mann sikret hattricket med 3-0 få minutter etter.

Inter ga seg ikke med det. Etter en drøy halvtime satte Banega inn 4-0, før han tre minutter etter økte til 5-0. Remo Freuler reduserte for gjestene like før pause, men Roberto Gagliardini og nevnte Banega sørget for at det endte hele 7-1 på Giuseppe Meazza.

Inter er tabellfirer i serien med 54 poeng, fem poeng bak tabelltreer Roma. Hovedstadslaget gjester Haitam Aleesamis Palermo senere søndag. Atalanta på sjetteplass har to poeng opp til Inter.

Trygg seier

Tabelltoer Napoli tok en klar seier hjemme mot bunnlaget Crotone. Lorenzo Insigne og Dries Mertens, begge på straffespark, ga hjemmelaget en to måls ledelse. Samme Insigne fastsatte sluttresultatet til 3-0 i det 70. minutt.

Napoli er ti poeng bak serieleder Juventus, men kniver med Roma om annenplassen i serien. Roma er kun poenget bak Napoli, men kan klatre forbi med seier i kveldskampen.

Crotone er nest sist med sine 14 poeng.

Tungt for jumboen

Tabelljumbo Pescara fikk nok en nesestyver søndag. Udinese vant 3-1 på bortegress. Duvan Zapata sendte Udinese opp i 1-0 etter 20 minutter, før Jakub Jankto doblet etter 51 minutters spill.

Cyril Thereau satte inn 3-0, før Pescara fikk et trøstemål ved Sulley Muntari. Pescara har kun 12 poeng etter 28 runder. Udinese på 12.-plass har 33 poeng.

Fiorentina på 8.-plass berget så vidt tre poeng i hjemmemøtet med Cagliari. Nikola Kalinic ble matchvinner på overtid. Kalinic og co. har 45 poeng så langt.

Øvrige resultater søndag: Sassuolo – Bologna 0-1 og ChievoVerona – Empoli 4-0.

