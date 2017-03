Tandes pengefest

23-åringen tar ikke av, selv om pengene strømmer inn på bankkontoen. Han håper å være en del av pengefesten i den norske hoppturneringen, der de tre beste i sammendraget skal dele 1 million kroner.

– Jeg kan fort det, og det hadde vært jævlig rått. Det ligger hele tiden i bakhodet, sier Tande om pengene som kan hjelpe ham på boligmarkedet etter sesongen.

Lysluggen skal kjøpe leilighet i Oslo når vinteren er over. De elleville prisene gjør at pengefesten i hoppbakken er ekstra kjærkommen.

– Egentlig fra den sesongen jeg hadde på B-laget, har jeg tenkt på det (med penger). Jeg følte jeg ble urettferdig vraket fra A-laget og måtte betale i dyre dommer for å være med på B-landslaget. Da tenkte jeg at «til vinteren må du hoppe bra på ski, skal jeg komme meg gjennom». For jeg hadde ikke sjanse til å jobbe hver dag og trene hver dag. Jeg hadde doble vakter, siden jeg måtte ha to jobber. Jeg jobbet i 16 timer. Da blir du sliten, innrømmer Tande.

Gir tilbake

Han har tjent over 950.000 kroner i rene premiepenger hittil i vinter.

– Jeg satt både i butikk og jobbet i en bolig med folk som hadde spesielle behov. Det var en slitsom sommer. Jeg tror det var greit jeg fikk en skade, ellers hadde jeg aldri kunnet slappe litt av, forteller Tande om sommeren som tæret voldsomt på kreftene.

Nå smiler livet til Tande, som i tillegg til suksessen i bakken har funnet lykken med Anja Nymoen Søberg.

– Man føler seg veldig privilegert. Du får igjen for alle årene med beinhardt arbeid der du har betalt ut av egen lomme. Jeg får endelig gitt litt tilbake til foreldrene som har støttet deg i alle år. Det er en god følelse. Det er ekstremt godt, men mest av alt føler man seg privilegert som kan holde på med det man har drømt om, sier en ydmyk Tande.

Kollen-protest

For 27 år siden ble Holmenkoll-søndagen en skandale. Hopperne brukte det nye porselenssporet for alt det var vært i kampen om pengepremier. Flere hoppere satte utfor med et stort spørsmålstegn på hjelmen. Rennet ble til slutt avviklet over tre omganger og mistet verdenscupstatusen den vinteren.

Rennleder i Vikersund, hvor Raw Air avsluttes, Ole Gunnar Fidjestøl, husker dramatikken godt.

– Det var en viktig kamp. Premiepengene kom året etter at jeg ga meg, så jeg fikk aldri nyte godt av premiepenger i konkurransene. Vi fikk medaljer og premier. Jeg hadde stipend fra Olympiatoppen, sponsoravtaler og utstyrsavtaler. Det var av et helt annet omfang enn nå, sier Fidjestøl.

– Jeg er absolutt ikke bitter, jeg er glad for at jeg fikk den perioden i hoppbakken, sier den tidligere verdensmesteren i skiflyging.

Utsetter utdannelsen

Han gleder seg stort over at hopperne nå kan leve av idretten de elsker.

– De får en god slump til reisekasse de som er topp tre i Raw Air. Da har de sannsynligvis også fått med seg mye i enkeltrennene. Det er gode muligheter til å få med seg en del penger, sier Fidjestøl.

Han advarer imidlertid hopperne om å tenke for mye på premiepotten.

– Det vil fort kunne innvirke for mye hos enkelte, men de som tenker for mye på det, har tapt. Det gjelder å være konsentrert hver eneste dag og konsentrere seg om de hoppene de skal gjøre. Den som klarer det, vinner.

– For de aller fleste er karrieren i hoppbakken relativt kort, og mange utsetter eller mister utdannelse. Dette er en trygghet for dem, sier Fidjestøl.

(©NTB)