Tande får språkkjeft

En skuffet Tande brukte vel friske ord i et liveintervju på NRK under lørdagens lagkonkurranse.

Det ble senere sensurert med pipelyd.

– Mammaen hans er nordlending, ferdig snakket. Nordlendingene bruker flere slike ord, sier landslagssjef Stöckl først med et smil.

– Jeg forstår at det ikke er bra. Du skal ikke banne slik på TV, sier landslagssjefen og henter seg inn igjen.

Vil ikke endre seg

Tande sang ut etter at han følte seg ofret under dårlige forhold i Holmenkollen.

– Folk må forstå at det var en krevende situasjon han var i etter et slikt hopp, der han føler seg urettferdig behandlet. Han måtte ut med det, sier Stöckl.

– Og det er ikke verre enn at han ber om unnskyldning dagen etter, fortsetter østerrikeren.

Han forteller at han måtte ta en liten prat med den frittalende KIF-hopperen.

– Vi har pratet om det, men jeg har ikke gitt noen klar beskjed om at han ikke får lov til å banne lenger. Han er en voksen kar. Det må han bestemme selv, sier hopptreneren.

Tande vil ikke forandre for mye på sin ærlige fremtoning.

– Jeg var litt småsur, sier Tande.

– Vi skal ikke gjøre noe med språkbruken. Det er en del av meg og slik jeg snakker. Det får folk finne seg i, fortsetter 23-åringen overfor NTB.

Trodde det var akseptert

Han forstår lite av oppstyret rundt de litt friske utspillene.

– Jeg har forstått det slik at det å banne på norsk TV var OK allerede for ti år siden. Det ble litt mye i går, men det er sjelden jeg blir så sur, sier verdenscuptreeren.

Stöckl på sin side har imponert mange med sine norsk kunnskaper. Østerrikeren lærte seg flytende norsk på rekordtid.

– Det er klassisk at du lærer deg slike ord først, innrømmer Stöckl.

Tande ligger på åttendeplass i Raw Air-sammendraget. 63,3 poeng skiller opp til ledende Stefan Kraft etter 3 av 16 konkurranser.

– For min del føler jeg at jeg er på riktig spor og er veldig nær, selv om det blir litt mye stang ut og jeg får det ikke til i konkurransesituasjon. Jeg har vært litt uheldig her og der, og klarer ikke å utnytte forholdene når jeg først får dem. Jeg håper det snur, sier Tande om søndagens sjuendeplass i Holmenkollen.

