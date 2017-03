Silje (17) vil bli med Lundby i skiflygingsbakken

17-åringen ble en liten yndling under verdensmesterskapet etter at tårene trillet etter det famøse hoppet på 67,5 meter i mikskonkurransen.

– Jeg synes det var veldig rart at noen tårer skal være så interessant for folk å lese om. Det var merkelig, men det er slik at følelser fenger, sier Opseth til NTB.

I Holmenkollen søndag var smilet tilbake hos hopptalentet.

– Det er bare positivt med litt oppmerksomhet. Jeg har merket veldig mye i sosiale medier, hvor jeg har fått ekstremt mange gode og støttende tilbakemeldinger. Folk forteller at jeg har mange muligheter i årene som kommer.

– Det tok helt av med likes og kommentarer. Jeg fikk over 200 nye følgere i løpet av en liten kveld, forteller den blide Holeværingen-hopperen.

– Hvordan rister man av seg en slik skuffelse?

– Man jobber med seg selv. Jeg liker å sette meg for meg selv og se tilbake på det som skjedde, detalj for detalj og se hvor det sviktet hen. Jeg skal sørge for at det aldri skjer igjen, lover ungjenta.

Ville snakke ut

Hun er et av de største hopptalentene i Norge. Buskerud-jenta ble omtalt som modig etter at hun kjempet seg gjennom intervju etter intervju på sletta i Lahti bare minutter etter det mislykkede hoppet på under 70 meter.

– Det var et must å møte pressen etter at jeg hadde hoppet så dårlig på ski. Jeg hadde skuffet dem som så på. Det skulle bare mangle at jeg forklarte meg, sier Opseth.

– Det var ikke modig, det var noe jeg måtte. Jeg liker å snakke om ting, for da får jeg forklart ting og jeg unngår spekulasjoner der folk lurer på hva som skjedde. Jeg er veldig fornøyd med måten jeg taklet det på, utdyper hun.

102 og 105 meter holdt til 23.-plass, fire plasser bedre enn i fjorårets renn i nasjonalanlegget.

Storbakkerennet var kun jentenes tredje i vinter.

– Vi må først få flere renn i storbakke, men jeg håper det ikke tar for mange år. Vi skal bare fortsette å vise oss fram. Jeg håper vi snart er ferdig med de minste småbakkene på K85. Det er ikke kjempegøy og gir ikke den samme kickfølelsen som å hoppe i Holmenkollen.

Drømmer om 200 meter

17-åringen drømmer om å få delta i skiflyging, slik Maren Lundby har brukt de siste ukene til å kjempe for.

– Jeg har de samme drømmene. Skiflyging er uten tvil den store drømmen. Det å få forlate hoppkanten i Vikersund og kjenne den ekstra flyten i bakken, om du får løftet, må være helt fantastisk. Det har jeg veldig lyst til å oppleve, men jeg er ikke gammel nok enda, sier Opseth.

Hun vil ikke utfordre 18-årsgrensen i skiflyging.

– 200 i alle fall, jeg håper å strekke meg lengst ned i en skiflygingsbakke, om jeg får lov til det – noe jeg selvfølgelig håper sterkt på, sier Opseth.

Kanskje er hun på plass i Vikersund allerede om ett år.

