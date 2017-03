Shakespeare fikk Leicester-jobben 

Det bekrefter "revene" på eget nettsted søndag. Lørdag meldte BBC at Shakespeare (53) hadde fått tilbud om å fortsette i rollen fram til sommeren, og dagen etter kom altså den offisielle bekreftelsen.

– Leicester kan med glede informere om at Craig Shakespeare fortsetter som manager ut sesongen. Craig har hatt det midlertidige ansvaret siden Claudio Ranieri forlot klubben for to uker siden, heter det i en uttalelse fra Premier League-laget.

Nestformann Aiyawatt Srivaddhanaprabha sier følgende om avgjørelsen:

– Craigs kvaliteter som trener verdsettes høyt av alle i klubben. Alle visste at førstelaget ville være i gode hender da han tok over.

Leicester tok et sensasjonelt seriegull forrige sesong, men i 2016/2017 har historien vært en helt annen. Laget er kun tre poeng over nedrykksstreken, men har fått en oppsving siden Shakespeare tok over.

