Sagan sterkest i Tirreno-Adriatico

Slovaken klarte å henge med opp den siste motbakken like før mål og spurtslo et redusert felt.

Flere forsøk ble gjort for å få en luke på feltet før mål, og samtidig falt rytter på rytter av i de små motbakkene.

Like før mål var det likevel et felt som var samlet, og Sagan hadde få problemer med å slå de ikke like spurtsterke konkurrentene.

Thibaut Pinot kom på annenplass, mens Primoz Roglic tok tredjeplassen.

Nairo Quintana (Movistar) leder fortsatt sammendraget før mandagens sjette etappe.

