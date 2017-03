Ramos ble helten for Real Madrid

Kaptein Sergio Ramos ble matchvinner for Real Madrid i det 81. minutt med sin sjuende fulltreffer denne sesongen. Spanjolen stanget inn nok et viktig mål for hovedstadslaget på en corner, slik han har gjort så mange ganger før.

Tre minutter tidligere hadde Betis blitt redusert til ti mann da Cristiano Piccini fikk sitt andre gule kort.

Bortelaget tok ledelsen på Santiago Bernabéu etter et klønete selvmål av Real Madrid-keeper Keylor Navas i det 25. minutt, men Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 før pause.

Det var portugiserens 19. seriemål denne sesongen.

Dødball-straff

Deportivo La Coruña scoret to mål på dødball da tittelhåpet til Barcelona fikk seg en alvorlig knekk med 1-2-tap tidligere søndag. Real Madrid benyttet seg av muligheten til å ta over tabelltoppen med to poengs margin. Real Madrid har i tillegg én kamp til gode på Barcelona.

Barcelona fikk et tøft møte med La Liga-hverdagen etter midtukens mesterligamirakel mot Paris Saint-Germain.

To dødballmål signert Deportivo ved Joselu og Álex Bergantiños sørget for at hjemmelaget stakk med alle poengene

Baskerland-derby

Luis Suárez scoret Barcelonas mål like etter pause. Den tidligere Liverpool-spilleren fikk en enorm mulighet alene med Deportivo-keeper Germán Lux etter 80 minutter, men denne gangen klarte ikke spissen sette ballen i mål.

Deportivo klatret til 15.-plass på tabellen med åtte poeng ned til nedrykk med søndagens seier.

Real Sociedad gikk på en smell i Baskerland-derbyet hjemme mot Athletic Bilbao. Raúl García fra straffemerket og Iñaki Williams på en kontring sikret 2-0-seier for gjestene.

Roberto Soldado ble helten for Villarreal i 1-0-seieren mot Celta Vigo

(©NTB)