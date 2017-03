Moan om OL-beslutningen: – Jeg må være villig til å gå i døden en siste gang

33-åringen var langt nede i desember da han var helt ute av det i Lillehammer og ikke kom blant de 40 beste. Et skikkelig skippertak reddet to lagsølv i Lahti-VM, men sesongen totalt har vært langt under pari for Byåsen-løperen.

– Jeg skal heldigvis ikke finne opp kruttet på nytt. Det trodde jeg at jeg måtte gjøre i desember. Det handler om å ha de beste forutsetningene for å hoppe på ski. Da snakker vi om å opprettholde bevegeligheten og holde vekten for å opprettholde følelsen i bakken, sier Moan.

– Jeg må være sulten og villig til å ta den kampen oppå der en siste gang. Det sliter på meg i perioder, det å tørre å gå i døden og kaste meg ut av hoppkanten. Du blir eldre og tenker mer konsekvenser, fortsetter Moan overfor NTB etter åttendeplass i Holmenkollen lørdag.

Unik kone

I desember vurderte medaljegrossisten å legge opp.

– Det er den store forandringen fra i desember. Da gikk jeg en runde med meg selv og fant ut at jeg likevel var villig til å gå i døden en gang til. Sånn som jeg hopper nå, stoler jeg på oppsettet mitt. Utstyret på tilpasses enda bedre, men jeg må ha mange flere hopp som jeg har hatt i det siste gjennom sommeren og høsten, sier Moan.

– Har de hjemme sagt at nok er nok nå?

– Nei, det er det som er så unikt med kona mi. Den døren står åpen så lenge jeg er åpen og motivert for det. Jeg har definitivt støtte hjemmefra. De siste årene har jeg vært borte veldig mye og da går jeg glipp av mye, sier Moan.

Lettere å håndtere nå

– Hvordan er Magnus Moan på hjemmebane i all motgangen?

– Jeg er bedre å håndtere og ha med å gjøre nå enn før, men slik det var i desember og før det begynte å snu ...

– Irene vet hvordan jeg er som person. Det er den entusiastiske Magnus hun ble glad i. Det er ingen tvil om at da det buttet som mest, var hun en eksepsjonell sparringspartner. Jeg har innsett etter at jeg har fått unger at det jeg holder på med, ikke er det viktigste i verden. Det beste med å få barn er at når jeg har hatt en dårlig dag på jobb og jeg ser glisene deres når jeg kommer hjem, da er alt glemt.

– De skal ha mye av æren for at jeg klarte å holde motivasjonen og trykket oppe da det buttet som mest, sier en takknemlig Moan.

Stiller krav

Han stiller klare krav til kombinertledelsen. Moan savner den store, unike lagfølelsen.

– Det skal evalueres ordentlig på landslaget etter sesongen. Det er mye jeg mener må gjøres bedre for at vi som lag skal heves oss, sier Moan.

– Det er en totalpakke som må forbedres, og det vet jeg det jobbes hardt for. Vi har bedre budsjett for 2017/18-sesongen. Hvordan skal vi trene for å få en sterkere følelse av å være del av et landslag? For i år har vi kun hatt én hovedsamling, og det synes vi er altfor dårlig, sier Moan.

Han skal i aksjon på hjemmebane i Granåsen onsdag.

