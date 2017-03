Mørk og Györ ble for sterke for Larvik

Det sto 14-12 i favør Györ til pause, og gruppevinnerne, som hadde Kari Aalvik Grimsbø i mål, skulle vise seg å være et par hakk bedre enn sin norske motstander.

Larviks danske keeper Sandra Toft vartet opp med flere redninger i andre omgang, og hun reddet blant annet en sjumeter fra Nora Mørk på stillingen 24-19 til Györ ni minutter før slutt.

Noen kjappe mål av Larvik sørget for at ledelsen ble kuttet ned til 25-26 med tre minutter igjen, men Györ trakk det lengste strået i kampen som var uten betydning. Begge lagene var på forhånd allerede klare for mesterligaens kvartfinaler.

Tøff kvartfinale

Nora Mørk ble kåret til Györ beste spiller søndag.

I kvartfinalen møter Larvik sterke Buducnost etter at laget fra Montenegro kom på tredjeplass i hovedrundens gruppe én med 14 poeng.

Vinnerne av kvartfinalene går til Final 4-sluttspillet i Budapest første helgen i mai.

Bøhn hedret

Den avdøde håndballprofilen og tidligere Györ-trener, Karl Erik Bøhn, ble hedret med et minnesmerke i hjembyen Sandefjord tidligere søndag.

Det er en tilnærmet kopi av minnesmerket som henger i idrettshallen i den ungarske byen Györ, har Andreas Smedby tidligere opplyst til NTB.

Bøhn var trener i Györ da han ble akutt kreftsyk i 2013. Han døde ett år senere.

