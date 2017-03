Lundby i villrede – ryker skiflygingsdrømmen?

En lang prat med trener Christian Meyer vil avgjøre drømmen om å sette utfor i Vikersund.

Lundby var offensiv under ski-VM i Lahti, og lanserte at hun ville prøve å snike seg med som prøvehopper under skiflygingsrennene i Raw Air. Det skapte storm i Hopp-Norge.

– Vi har ikke tatt noen beslutning. Jeg skal nyte dette her litt før jeg tar en lengre prat med Christian. Om det blir i år eller et annet år, vet jeg ikke foreløpig, sier Bøverbru-jenta til NTB etter søndagens tredjeplass i tåkehavet.

– Hva taler for?

– Jeg vet egentlig ikke. Vi må ta en vurdering på formen og energien. Det må være bra forhold og jeg må få klarsignal fra treneren og andre som bestemmer. Det blir en helhetsvurdering, hvor jeg bestemmer til sjuende og sist. Jeg har ikke bestemt meg, sier Lundby tydelig sliten av alt oppstyret.

Vil ikke ha kvinnesak

Det tærer på å fronte hoppjentenes sak.

– Jeg er litt overrasket over debatten. Det handler litt for mye om at vi kvinner ikke får stille på lik linje med gutta, men for meg handler det ikke om kjønnskamp, mer om at jeg ønsker å prøve skiflyging for å utfordre og utvikle meg selv. Jeg vil ikke skape en kvinnesak rundt det, men jeg forstår at folk reagerer på det, sier Lundby til NTB.

Kolbukameratene-hopperen vil så gjerne sette utfor i Vikersund torsdag. Hun er ønsket velkommen i verdens største skiflygingsbakken, men tunge krefter jobber for å holde Lundby på sidelinjen. Kampen har og er fortsatt tung.

Nå må 22-åringen gå en runde med seg selv og sine nærmeste før hun tar den endelige beslutningen. Det blir bra kok om Lundby blir prøvehopper i Vikersund. Kanskje orker hun ikke den støyten, selv om hun fikk mange klapp på skulderen i Holmenkollen i helgen.

– Det blir uansett avgjort før torsdag, sier Lundby og byr på et stort smil.

Stum av beundring

Landslagssjef Christian Meyer er den som må ta den endelige beslutningen om Lundby skal få være prøvehopper.

– Det er vanskelig å svare på nå. Jeg vil gjøre meg ferdig med rennet nå. Jeg må prate med utøveren. Så får vi se. Hvordan er det med energinivå og lyst til å være med? Er utøveren sliten etter sesongen og føler det ble litt mye styr rundt det og kanskje ikke har like mye lyst lengre? Er det tilfellet, må vi prate om det. Jeg ber om tid til å fordøye dette. Dette har vært en strålende sesong, sier Meyer til NTB.

Forrige sesong tok Lundby 586 poeng i verdenscupen. I vinter tok Toten-jenta sine fire første seirer og doblet nesten antallet verdenscupen til 1109.

– Jeg er stum av beundring over den dama. Hun er rå. Jeg tror resultatet i dag viser at hun ikke lot seg påvirke sportslig av de siste uker debatt. Tredjeplass her og sammenlagt er så velfortjent. Når noen som gir så mye av seg selv til en idrett lykkes, blir jeg varm om hjerterota, sier landslagssjef Meyer.

