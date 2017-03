Lundby: – Ingen nekter meg å hoppe i Vikersund

– Vi har valgt å droppe det hele, sier landslagssjef Christian Meyer til NTB.

Etter Lundbys tredjeplass søndag satt han i lange samtaler med 22-åringen fra Kolbukameratene.

Der kom duoen fram til å sette strek for 2016/17-sesongen.

– Det er ikke en spesiell grunn som ble avgjørende. Jeg har bestemt meg for ikke å hoppe som prøvehopper i Vikersund. En helhetsvurdering gjør at jeg har bestemt meg for å utsette det. Jeg føler meg ferdig med sesongen, sier Lundby til NTB.

Bøverbru-jente har fått voldsom oppmerksomhet de siste ukene. Under VM i Lahti uttalte Norges nye hoppdronningen sitt ønske om å «snike seg med» som prøvehopper i skiflyging.

– Det kanskje en litt feil inngang sammenlignet med hva jeg så for meg. Jeg så bare for meg å ta noen hopp, men det er blitt veldig mye oppmerksomhet rundt det, innrømmer verdenscuptreeren.

Lundbys ønske om å være prøvehopper skapte et voldsomt engasjement i Hopp-Norge.

– Dette er mest min beslutning. Det er ingen som nekter meg å hoppe i Vikersund. Ingen sier at jeg ikke får lov, påstår Lundby.

Men det er liten tvil om at 22-åringen fra Toten har vært under et kraftig press.

– Jeg har vært veldig delt selv. Jeg har steike lyst, men jeg kan ha bedre nytte av å gjøre andre ting foran OL-sesongen, sier Lundby.

– Jeg er takknemlig for at folk engasjerer seg for jentehopperne. Vi skal vise at vi har noe i skihopping å gjøre. Folk skal bli enda mer klar over oss. Det er en viktigere kamp at vi kommer oss opp i K120-bakker.

Lundby er glad hun endelig kan sette strek etter en begivenhetsrik sesong med fire verdenscupseirer og fjerdeplass i VM.

– Det er godt å kunne sette strek. Jeg måtte jobbe litt etter VM for å holde trøkket oppe helt til Kollen. VM var det store målet. Da det var over, begynte jeg å tenke på neste sesong. Det var ikke verdt å risikere noe med skiflyging nå, sier Lundby.

For mye oppstyr

Trener Christian Meyer sier følgende om beslutningen:

– Vi synes ikke dette er en optimal oppladning til det som venter neste sesong. Det har vært litt for mye oppstyr rundt dette. Vi vil bruke tiden annerledes foran en hektisk OL-sesong, sier Meyer.

– Maren har tatt den endelige beslutningen selv. Det er ikke slik at vi nekter folk å hoppe skiflyging. Maren er veldig komfortabel med beslutningen. Det er en gulrot hun kan se fram imot ved en senere anledning, sier Meyer.

I Vikersund sa rennleder Ole Gunnar Fidjestøl tidlig at Lundby var hjertelig velkommen, men sterke krefter i Hopp-Norge har jobbet mot Lundby.

Hun var nokså lei av spørsmålene etter søndagens tredjeplass i Holmenkollen.

– Egentlig var det ikke så vanskelig beslutning å ta. Lysten er der alltid, men det mest optimale hadde vært om FIS inviterte de 10-20 beste jentene i verden til en offisiell greie i Copper Peak, skiflygingsbakken i USA, som renoveres nå, sier Meyer.

