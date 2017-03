Kraft vant i Holmenkollen

Tyske Andreas Wellinger ledet etter første omgang og hadde 1,7 poeng å gå på til annenmann Stefan Kraft, men østerrikeren hoppet 132 meter i finaleomgangen. Det holdt til 267,5 poeng totalt.

Wellinger landet på 127 meter og endte 8,9 poeng bak Kraft. Japaneren Daiki Ito ble nummer fire.

– Det er en drøm å vinne her i Holmenkollen, som er et spesielt sted for oss skihoppere. Det var perfekte forhold og et veldig godt hopp, sa Kraft til NRK etter seieren.

Andreas Stjernen hoppet seg opp fra åttende- til femteplass etter et hopp på 126 meter. Det holdt til 241,7 poeng, mens Robert Johansson, som hoppet 128,5 meter i finaleomgangen, endte på sjetteplass.

Tande skuffet

Daniel André Tande var beste nordmann på fjerdeplass etter førsteomgang etter et hopp på 128,5 meter, men slo av flere meter i finaleomgangen.

123 meter holdt ikke til mer enn sjuendeplass for 23-åringen.

Johann André Forfang endte på 10.-plass, mens Joakim Aune tok 21.-plassen.

Landslagstrener Alexander Stöckl var meget godt fornøyd med å ha fire norske hoppere innenfor topp ti.

– Gutta gjorde en fantastisk jobb i dag. Jeg er utrolig fornøyd og stolt over at utøverne klarer å snu det her i løpet av en dag, sa han.

Grep om Raw Air-trofeet

Kraft har med seieren i storbakken et solid grep om Raw Air-trofeet etter at tre av ti konkurranser er gjennomført.

Østerrikeren har 671,8 poeng, mens Wellinger på annenplass har 651,3.

For nordmennene blir det vanskelig å hente hjem trofeet på hjemmebane. Andreas Stjernen er beste norske på sjetteplass med 612,9 poeng.

