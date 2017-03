Klopp: – Ikke den mest minneverdige kampen

Ashley Barnes sendte gjestene i føringen etter en fantastisk pasning av høyreback Matthew Lowton.

Jürgen Klopps mannskap tok over banespillet etter scoringen, men uten å skape noe. Mange fryktet at Merseyside-laget var på vei mot nok et tap mot lag fra nedre halvdel på tabellen.

Samtlige av Liverpools fem tap denne sesongen har kommet mot lag utenfor topp ti.

Georginio Wijnaldum sørget imidlertid for at vertene kunne gå i garderoben med 1-1 da han utlignet kun sekunder før pause og like etter pause sørget Emre Can for at poengene ble igjen på Anfield.

– Burnley var alltid med i kampen. Det var intenst, og vi måtte kjempe. Vi var ikke på vårt beste i dag, men vi kjempet. Jeg likte det, det er slike kamper vi ikke har vunnet fram til nå. Det var ikke den mest minneverdige kampen, men det var tre veldig viktige poeng, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp, ifølge BBC etter kampslutt.

Can ble helt

Wijnaldum sørget for 1-1 da han fikk et innlegg fra Divock Origi. Han prøvde seg først på en hælflikk som ble stoppet. Ballen landet imidlertid i beina på midtbanespilleren, som hadde få problemer med å bredside ballen i mål.

Vertene presset på innledningsvis etter pause, og etter 61 minutter kom den forløsende 2-1-scoringen.

Emre Can, som hadde hatt en svak kamp, fikk ballen før han avanserte noen meter og skjøt mot Burnley-keeper Tom Heatons venstre hjørne. Skuddet var hardt og snek seg inn i nettmaskene til 2-1.

– Jeg scorer ikke ofte, så det var gøy. Det er uansett de tre poengene som teller, sa Can etter kampen.

Ligaens dårligste bortelag

Sean Dyches mannskap forsøkte å sette inn 2-2, men måtte til slutt innse at de fortsatt er Premier Leagues klart dårligste bortelag med kun to poeng på 13 kamper.

Laget er svært solide på eget gress, og det ligger på 12.-plass takket være en svært solid hjemmestatistikk.

For Liverpool gjør seieren at rødtrøyene for fullt er med i kampen om den viktige fjerdeplassen. Klubben er nummer fire på tabellen med sine 55 poeng. Arsenal står med 50 poeng, men har to kamper færre spilt enn Liverpool.

(©NTB)