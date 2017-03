Hopp: Strøm hørte, men så ikke fansen i Kollen-tåka

18-åringen fra Alta har ikke fått ting helt til å stemme i vinter, men vartet opp med 98,5 og 100 meter i søndagens verdenscupfinale for hoppjentene.

– Det er morsomt å hoppe i Kollen og en fin avslutning på sesongen. Det er ingenting som er bedre enn å hoppe i Kollen, forsikret Alta-jenta.

Både foreldre og søsken var på plass på tribunen.

– Det er litt spesielt når man ser så lite, men det gjør egentlig ingenting. Vi hørte jo publikum rimelig godt. Det ga litt av et kick, sa Strøm.

Foreldrene flyttet fra Alta til Raufoss for at hopptalentet skulle få en større sjanse til å lykkes.

– De flyttet for at jeg skulle få et bedre hopptilbud og ikke minst skulle kunne få hoppe mer, sier hopptalentet.

27.-plassen i Holmenkollen viser at Strøm har en del å jobbe med. Hun tror OL neste vinter kommer for tidlig.

– OL er en drøm og et langsiktig mål, men det er langt opp. Kanskje kommer jeg dit engang, sier Strøm etter rennet i tykk tåke.

