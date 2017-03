Hansson debuterte for Feyenoord

Hansson ble innlemmet i Feyenoord-systemet i 2015, men har hatt til gode å debutere for A-laget. Søndag fikk han endelig sjansen.

Etter 83 minutter, på stillingen 5-1 til serieleder Feyenoord, kom Hansson inn for Steven Berghuis.

Tidligere Rosenborg-back Jonas Svensson spilte hele kampen for AZ, men noterte seg kun for et gult kort i braktapet.

Danske Nicolai Jørgensen skal ha mye av æren for at Feyenoord vant 5-2 søndag. Spissen scoret hattrick. Jens Toornstra og Dirk Kuyt scoret de to siste målene for hjemmelaget.

Ruben Yttergård Jenssen spilte hele kampen da Groningen gikk på en smell mot bunnlaget Roda søndag. Groningen tapte 1-4. Alexander Sørloth kom inn fra benken etter 68 minutter.

Norsk-kosovaren Bersant Celina spilte 75 minutter for Twente da laget tapte 0-3 mot Ajax.

