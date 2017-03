Bjørgen vil gjerne ha flere barn

– Ja, jeg vil gjerne ha flere barn. Det skal jeg ikke legge skjul på, sa Bjørgen etter at hun nok en gang distanserte konkurrentene og gikk inn til en enkel seier på søndagens tunge verdenscuptremil i Holmenkollen.

– Petter Northug sa etter femmila at han trodde du ville ta OL-gull som fembarnsmor?

– Ja, han sa det. Det er nok en ”Northug-uttalelse”. Han burde ha skaffet seg en familie selv, vet du. Da ville han kanskje ha roet seg litt, spøkte Bjørgen.

Hennes egen familieforøkelse kommer uansett ikke før etter OL i Pyeongchang i Sør-Korea kommende vinter. Det er så langt som Bjørgen har planlagt. Hun har heller ikke avvist bestemt at det kan være aktuelt å satse fram mot VM i Seefeld i 2019. Hun gjentok søndag at hun kjenner at det nærmer seg slutten på karrieren, akkurat som hun var inne på under VM i Lahti.

Suksess

Basert på hennes popularitet og fysiske kapasitet er det liten tvil om at den 37 år gamle trønderjenta kunne ha fortsatt i mange, mange år på øverste nivå. Søndag tok det bare noen få minutter før hun satte inn det avgjørende rykket. I mål var hun mer enn to minutter foran den finske duoen Krista Pärmäkoski og Kerttu Niskanen. Bjørgen sier at hun fikk det litt mot slutten.

– Det var et vanskelig løp. Jeg synes at jeg gikk fort fra start av, men på slutten av løpet var jeg sliten. Da var det litt følelsen av å gå tom. Det ble et sliteløp. Det var lite gratis å få, mente hun.

Bjørgen var i hvert fall ikke stresset. Hun fortalte at hun var roligere enn under VM i Lahti.

– I dag var det annerledes. Jeg våknet opp hjemme sammen med Marius og kunne leke med ham før løpet. Så dro jeg stadion og var mer avslappet enn under VM. Planen var å gå fort i starten, og det gjorde jeg også. Jeg hørte at jeg ledet med 20 sekunder etter første runding. Mot slutten av løpet speidet jeg etter Marius på stadion, men jeg fant ham ikke, sa Bjørgen.

Blandet

Den firedobbelte VM-vinneren forteller at hun ikke har hatt det bare lett etter hjemkomsten fra VM-byen i øst.

– Det har ikke vært en enkel uke. Jeg har følt meg sliten, og det har ikke vært enkelt å finne motivasjon. Jeg har hatt lyst til å være hjemme sammen med Marius, men jeg har fått trent litt samtidig som jeg har fått slappet av hjemme. Dessuten er det alltid moro å gå tremila her i Holmenkollen.

Bjørgen gikk også sprinten i Drammen på onsdag, og allerede mandag går turen videre til Canada og verdenscupavslutningen i Quebec.

– Canada-turen er en litt blandet følelse. Det verste er å reise fra Marius, men så handler det om én uke og det går fort. Jeg skal klare å motivere til det.

Bjørgen skal også gå NM del 2 på Gålå og Skarverennet før sesongen er over.

– Det har vært en spesiell sesong?

– For min del har jeg gjort mye riktig mot det å være i form når jeg skulle være i form. Jeg vet ikke om jeg har vært heldig, eller har hatt gode rutiner. Jeg var også skadd til august, men det har sett ut til å ha gitt positive utslag etter jul. Til tross for alt det utenomsportslige, så har vi klart å stå sammen som et lag, sa Bjørgen.

(©NTB)