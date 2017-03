Bendtner kan få RBK-sjanse søndag

Det skriver RBK på sin hjemmeside. Dermed ligger det sannsynligvis i hvert fall an til et innhopp for spissen.

Dansken skrev under en treårskontrakt for noen dager siden. Forventningene til ham er store.

Bendtner kom fra et mislykket opphold i Nottingham Forest. – Hvis vi lykkes som lag, håper jeg å lykkes personlig. Jeg mener at jeg kan passe inn som en profil som kan score de målene som skal til, sa Bendtner da han ble presentert.

