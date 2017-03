Bendtner debuterte med RBK-uavgjort

– Det viktigste var å få ham (Bendtner) utpå banen, få ham til å løpe. Han må bli vant til å ha på RBK-drakten og bli kjent med lagkameratene sine, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport etter søndagens kamp.

Bendtner ble nylig hentet fra engelske Nottingham Forest. Etter en drøy time kom han inn for Fredrik Midtsjø. Like etter kombinerte han seg fint fram til boksen med Mike Jensen og Mushaga Bakenga, men den danske spissen gikk seg fast før han fikk avsluttet.

– Vi fikk ikke utnyttet Bendtner på topp i dag. Vi var for upresise på siste tredel, sa Ingebrigtsen.

Tok ledelsen

Rosenborg tok ledelsen etter 17 minutters spill i Marbella. Erlend Dahl Reitan slo flott inn fra høyre, og islandske Matthías Vilhjálmsson nikket sikkert inn 1–0 til trønderne.

Etter hvilen kom FH tilbake. Den unge Rosenborg-stopperen Jacob Rasmussen (19) tabbet seg ut med et stygt balltap, noe islendingene utnyttet til fulle. Atli Gudnason fant Kristjan Floki Finnbogason inne i boksen, og sistnevnte fikk kranglet ballen inn i nettmaskene fra kort hold.

– Vi startet kampen veldig bra, men etter scoringen gjorde vi en del slurvefeil. Vi tok ikke godt nok vare på ballen. Vi burde ha vunnet kampen, men vi må bare lære av dette, sa Rosenborgs islandske målscorer.

Tynt

Lagene slet med å skape sjanser etter utligningen, noe været kanskje må ta litt av skylden for. Den stekende stolen i Marbella sørget blant annet for to drikkepauser underveis i oppgjøret.

– Det er 28 grader her. Det kan ha vært litt av årsaken til at vi slurvet en del, sa Kåre Ingebrigtsen.

Rosenborg hadde mye ball i oppgjøret, men klarte ikke å omsette det i mange store sjanser. Anders Konradsen fikk til et godt skudd fra distanse på tampen, men ballen suste like utenfor. FH lå på sin side kompakt og forsvarte seg godt, men uten å skape det helt store utenom Finnbogasons fulltreffer. Dermed endte det altså 1–1 i Spania.

29 år gamle Nicklas Bendtner fikk lite å jobbe med helt på topp, men viste tidvis fram noen fine tekniske detaljer. Uansett fikk dansken verdifull kamptrening for RBK.

