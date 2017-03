40 prosent invalid – suste inn til verdenscuppoeng i Kollen

Trønderen fløy nede til sine ti første verdenscuppoeng med 21.-plassen i Holmenkollrennet søndag.

Han har Ménières sykdom, krystallsyken og virus på balansenerven. Likevektsfunksjonen i det ene øret er slått ut. Det påvirker balansen. I tillegg er Byåsen-hopperen døv på det ene øret og er sterkt plaget av tinnitus.

– Jeg har fått 40 prosent invaliditetsgrad av legene. Det er mye, og sier kanskje noe om hvor stor denne prestasjonen er, sier Aune til NTB.

Får hoppe i Vikersund

Han smilte fra øre til øre på sletta.

– Da var verdenscuppoengene i boks. Jeg er veldig lettet. Det var fantastisk å få hoppe foran dette publikummet. Jeg er veldig fornøyd, sier Byåsen-hopperen.

– Det er veldig godt. Det er det beste du kan oppleve som idrettsutøver. Da jeg forsto at det ble 2. omgang, skulle jeg bare nullstille, men ble nok litt mer ivrig enn jeg hadde håpet, sier Aune, som falt to plasser etter 114 meter i finaleomgangen.

– Jeg kommer til å huske dette i lang tid. Jeg koste meg, fortsetter 23-åringen.

Sykdomsplagene hans er blitt en snakkis under Raw Air.

– Det er litt rart, men jeg synes det er bedre at folk vet at jeg plages litt enn at de begynner å spekulere. Jeg ønsker å bli behandlet som normalt. I starten får du energi av oppmerksomheten. Det stjeler foreløpig ikke så mye, sier Aune.

Med verdenscuppoeng i boks blir det skiflyging i Vikersund til helgen.

– Det blir Raw Air-avslutning i Vikersund. Da må jeg sette meg nye mål og hoppe over 200 meter. Først er det kvalifisering i Lillehammer. Det er lenge igjen, sier Aune som nekter å ta av.

Nesten alt er mulig

Etterpå ble den blide trønderen hyllet av lagkameratene.

– Det er veldig morsomt at han får den 1. omgangen han gjør. Det er veldig fint å se at han tar steget fra COC, hvor han har vært bunnsolid. Dette er virkelig imponerende. Det viser at det er mulig å hoppe på ski nesten uansett, bare du vil nok, sier verdenscuptreer Daniel-André Tande.

– Når du hopper bra på ski, ser det lett ut, men det er et helvetes slit, påpeker Kongsberg-hopperen.

Robert Johansson, som ble nummer seks i Holmenkollrennet, har selv slitt med sykdom. For et par år siden hovnet han opp i ansiktet to ganger og fryktet karrieren var over.

– Dette var veldig moro å se. Aune viser at han er blitt en veldig bra konkurransemann. Dette var veldig fortjent. Han leverer opp mot sitt beste. Jeg kan bare forestille meg hvordan han har det til tider, i skihopping kreves det både balanse og kontroll på kroppen. Rett og slett imponerende, sier Johansson.

– For lett å klage

Johann André Forfang var skuffet over elendige forhold søndag, men lot seg imponere over treningskompisen.

– Han har aldri sett preget ut. Jeg har trent med ham i mange år, han takler virkelig sykdommen på en imponerende måte. Han er dyktig, lød rosen fra TSK-hopperen.

Landslagssjef Alexander Stöckl sier det slik:

– Han gjør en fantastisk jobb og debuterer med verdenscuppoeng Jeg opplever Joakim som en helt vanlig fyr, men det er viktig at de med bedre forutsetninger ser dette. Det Aune gjør, det setter ting i perspektiv. Det er altfor lett å klage. Det er så lett å glemme hva andre må gjennom. Da er det vanskelig å forstå når noen blir voldsomt skuffet over en femteplass.

