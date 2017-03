Tande oppgitt over rennledelsen

– Vi er det eneste laget som kjemper i toppen hvor to mann får plusspoeng (for dårlige forhold). Det sier litt, synes jeg, sukket Tande.

Han og lagkamerat Robert Johansson var de eneste hopperne blant de fire beste lagene i lørdagens lagkonkurranse som fikk plusskompensasjon for dårlige forhold.

– Man kan holde det gule lyset litt lenger, ikke trykke på knappen i det forholdene så vidt er innenfor korridor. Det er ikke min jobb, men jeg blir irritert når jeg mister så mange poeng (i sammendraget) fordi jeg ikke har en sjanse, fortsatte 23-åringen fra Kongsberg.

– Det er fortsatt mulig å ta igjen alt på ett hopp i Vikersund, la en revansjlysten Tande til.

Han mener de som styrer lysene må holde litt lenger når forholdene varierer så mye som de gjorde i Kollen lørdag.

Norge endte på fjerdeplass i lagkonkurransen. Ingen av de norske hopperne markerte seg – og har dermed havnet bakpå i kampen om Raw Air-trofeet.

– Vi er ikke der vi ønsker å være. I går skyldtes det at vi ikke klarte å ta ut det vi er gode for, i dag skyldes det mer at vi er uheldig med forholdene, sa sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Robert og Daniel er direkte uheldig med forholdene i 1. omgang. I 2. omgang var Stjernen veldig uheldig, sa hoppsjefen videre.

Sportssjefen med klar beskjed

Han er ikke urolig for at Norge skal bli fullstendig avhengt i sammendraget.

– Det er gjennomført 3 av 16 hopp. Vi skulle ønske vi hadde mange poeng å gå på, slik er det ikke. Vi har mange poeng å hente inn, men det er fullt mulig, sa sportssjefen.

– Gi et par av de beste forholdene våre fikk i morgen, så har vi hentet inn 15-20 poeng, sa Bråthen.

Han hadde en klar beskjed til sine utøvere.

– Jeg håper dem ikke depper for mye siden ting ikke ble som det skulle i dag. Jeg føler folk gjorde en god jobb, men ikke får den betalingen vi fikk i Lahti (lagsølv). Da er det egentlig bare å være tålmodig.

– Førstehoppet var bra, men det kom noen idioter som flyr lenger enn meg. Det har nok litt med oppdriften å gjøre, sukket Andreas Stjernen.

Stöckl forsvarte juryen

Landslagssjef Alexander Stöckl ville ikke skylde på juryen.

– Det var en krevende dag, men forholdene er som de er. Jeg føler vi gjorde en god jobb, men vi tok ikke ut åtte god hopp. Andre har levert bedre enn oss, medga østerrikeren.

– Det var greie forhold da det grønne lyset kom, men det skiftet så fort at det var umulig å styre det på en bedre måte. Juryen gjorde en god jobb. Det er bare tre hopp. Vi har 13 hopp igjen, sa Stöckl.

