Sundby vurderer Birkebeineren

Den avgjørelsen tar han sannsynligvis i løpet av mandagen. Det var på spørsmål om hvordan det blir å komme til Canada med to femmilsløp på seks dager i beina, at Sundby luftet tanken om å gå Norges mest kjente langløp.

– Nå kan det hende det blir tre femmiler på 13 dager. Jeg har ikke helt bestemt meg for om jeg drar til Canada eller ikke. Kanskje jeg tester meg mot de beste langløperne mellom Rena og Lillehammer neste helg. Akkurat nå frister det mer. Verdenscupen er vunnet, og Sergej (Ustjugov) skal ikke til Canada. Da frister det å teste seg mot dem, sa Sundby.

Deilig

Sundby avgjorde femmila med et rykk mot slutten etter å ha gått sammen med finnen Iivo Niskanen gjennom store deler av løpet. Sundby, som ble nummer fem på VM-femmila, var den klart best denne dagen.

– Dette var deilig. Holmenkollen er spesielt. Seks dager etter femmila i Lahti var det greit å få denne dagen. Det ble en brutal femmil.

– Tenkte du underveis at hvorfor var ikke dette dagen for seks dager siden?

– Jeg tenkte ikke på det underveis, men jeg har tenkt mye på det den siste uka. Det var ikke mye som skulle til for at det hadde blitt en annen femmil i Lahti. Hadde løypekjøreren valgt å kjøre løypa for eksempel så ville det sett ganske annerledes ut. Det er småting, men sånn er det. Det måtte jeg bare takle. Jeg hadde veldig lyst til å gjøre en god femmil i dag.

– Ville du ha blitt verdensmester på dette føret i Lahti?

– Det kan jeg ikke si, for jeg ble ikke det. Men med sånne forhold ville det ha blitt et helt annet løp. For min egen del hadde jeg nok tjent på litt tyngre forhold i Lahti, mente Sundby.

I Lahti var føret skarpt, og det gjorde det utfordrende å stikke ifra fra front. I Holmenkollen gikk det greit. Det var bare Niskanen som var i nærheten av å matche Sundbys nivå.

Øresus

– Hva tenkte du underveis i løpet da du merket at det ikke ble så lett å bli kvitt Niskanen?

– Når du går et slikt parløp, så er det umulig å vite hvor sterk den andre er. Jeg prøvde å lure ham fram ved flere anledninger på fjerde- og femterunden, men han var ikke interessert i det. Da var det vanskelig for meg å vite hva han tenkte. Gikk han bare og ledet opp til sisterunden? Så gikk han opp og dro på sisterunden, og da jeg rykket så hadde jeg ikke peiling på hvor sterk han var.

Sundby forteller om en ekstrem stemning rundt om i løypa.

– Det er hinsides rundt Frognerseteren. Det høres teit ut å si det, men jeg får øresus og det sitter i par dager etter at man passerer Frognerseteren seks ganger. Iivo sa han ble dårlig på det ene øret, sa Sundby.

Hvis Martin Johnsrud Sundby vinner femmila i Kollen neste år, så blir han den andre i historien i morderne tid som vinner tre på rad. Sverre Stensheim gjorde det samme fra 1959 til 1961.

(©NTB)