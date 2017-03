Sterk seier for Jarstein og Skjelbreds Hertha

Dortmund tapte dermed terreng til serieleder Bayern München og tabelltoer Leipzig.

Hertha stilte med både Jarstein og Skjelbred fra start, og de to kunne sammen med resten av hovedstadslaget juble for ledelse etter scoring av Salomon Kalou elleve minutter inn i kampen.

Bundesliga-toppscorer Pierre-Emerick Aubameyang utlignet til 1-1 i det 55. minutt, men en scoring av Marvin Plattenhardt etter 71 minutter sørget for at det endte med 2-1-seier for vertene.

Lewandowski-dobbel

På hjemmebane mot Eintracht Frankfurt var det Bayern Münchens storscorer Robert Lewandowski som sikret ledelse for vertene etter 38 minutter.

Thomas Müller la inn foran mål, hvor lagkamerat Lewandowski uforstyrret kunne sette ballen i nettet bak bortelagets keeper Lucas Hradecky. Frankfurt fikk en god mulighet kort tid senere, men Branimir Hrgota klarte ikke utligne.

Fire minutter før fulltid var vertene frampå igjen. David Alaba la inn fra kanten mot Douglas Costa. Brasilianeren gjorde ingen feil, og sørget for at vertene gikk til pause med 2-0-ledelse.

Ti minutter inn i andre omgang sto det 3-0 etter nok en Lewandowski-scoring, etter målgivende pasning fra Arjen Robben.

Eintracht Frankfurt maktet aldri redusere, og 75.000 oppmøtte Bayern-fans kunne til slutt juble for nok en seier og tre poeng.

Utfordrerne

Med lørdagens seier har Bayern München 59 poeng en luke på ti poeng ned til utfordrerne i kampen om ligagull. Serietoer Leipzig tapte 0-1 hjemme mot Wolfsburg etter scoring av Mario Gomez ni minutter inn i oppgjøret.

Seks poeng bak Leipzig følger Dortmund.

Hoffenheim spilte 1-1 på bortebane mot Freiburg lørdag, og holder med det fortsatt fjerdeplass i serien, ett poeng bak Dortmund.

Darmstadt kjemper helt i bunn i den øverste divisjonen, og etter 24 spilte kamper står de med 15 poeng. Etter 2-1-seier over Mainz lørdag skiller det tre poeng opp til Ingolstadt på plassen over. Ingolstadt skal i aksjon mot Köln senere lørdag.

