Silva og Agüero sendte City til Wembley

– Vi spilte fantastisk fra start av, men vi sløste med sjansene. Det må vi forbedre, men jeg er fornøyd. Når man spiller bra i angrep, så spiller man også bra i forsvar. Det er slik vi ønsker å spille, sa City-manager Pep Guardiola, ifølge BBC.

Kvartfinaletriumfen lørdag gjør at City har spilt seg fram til cupsemi på Wembley i London.

Hjemmelaget Middlesbrough fikk en marerittstart på oppgjøret, da City tok ledelsen etter bare tre minutters spill. En umarkert Pablo Zabaleta fikk ballen til høyre inne i boksen, slo inn foran kassen, og der sto spanske David Silva klar. Den lettbeinte teknikeren satte inn 1–0 via Boro-keeper Brad Guzan.

Argentinske Sergio Agüero sørget for matchens siste scoring etter 67 minutter. Leroy Sané kom seg fri på høyresiden og slo inn, og der kom Agüero i stor fart foran mål. Spissen doblet ledelsen fra kloss hold, naturlig nok til City-manager Pep Guardiolas store fornøyelse. Flere scoringer ble det ikke i oppgjøret.

Sjanser i fleng

Det kunne – og burde – imidlertid ha vært flere scoringer på Riverside. Manchester City hadde flere store sjanser underveis, men Guzan, metallet og svake avslutninger holdt lenge hjemmelaget inne i kampen.

Leroy Sané fikk en gigantsjanse fra kort hold etter 33 minutters spill, men den fotrappe vingen bommet på ballen i avslutningsøyeblikket. Ballen traff i stedet standfoten og spratt ufarlig inn i klypene til en lettet Guzan.

Like etter hvilen sløste City vekk nok en stor scoringsmulighet. Kevin De Bruyne la inn til David Silva, men fra god posisjon blåste spanjolen ballen svakt over mål. Kun to minutter etter var det Agüeros tur til å bomme fra kloss hold. Argentineren satte ballen i stolpen fra svært god posisjon.

I klypene

Vertene maktet ikke å svare på verken 0–1 eller 0-2, men også de hadde sine sjanser til å få nettsus. Rudy Gestede fikk en gyllen mulighet på corner etter 22 minutters spill, men kraftspissens heading gikk rett på City-keeper Claudio Bravo. Gestede burde ha klart å plassere ballen i ett av hjørnene, men den gang ei.

Middlesbrough-back Fabio Da Silva kunne ha redusert til 1–2 en stund etter at Agüero hadde doblet ledelsen, men den tidligere Manchester United-spillerens heading ble for svak. Også denne gikk rett i klypene på Bravo.

Dermed gikk Boro-spillerne målløse av banen på eget gress, mens City kunne juble. Onsdag venter tøffere motstand for Manchester-laget. Da står Monaco på andre banehalvdel i mesterligaen.

