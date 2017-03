Sølv til Eirik Sæterøy i X-Games

Finalen besto av fire nordmenn med Øystein Bråten, Birk Ruud, Felix Usterud og Eirik Sæterøy.

Sistnevnte trakk det lengste strået og tok sølv, mye takket være ett av hoppene hans som ga 47 av 50 mulige poeng for ett enkelt hopp. Lagt sammen med det nest beste hoppet fikk han 85 poeng.

– Det er helt utrolig. Det gikk over all forventning. Jeg kom hit for å ha det gøy og har ikke gjort annet, sa Sæterøy til TV 2 like etter at sølvet var sikret.

Big Air-finalen varte i 23 minutter hvor utøverne hoppet kontinuerlig. De to beste hoppoengsummene ble lagt sammen.

Til slutt var det Harlaut som kunne juble for gull etter imponerende 93 poeng.

Birk Ruud ble nummer fem, mens Felix Usterud og Øystein Bråten havnet på henholdsvis sjuende- og åttendeplass.

