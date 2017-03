Mbappe banet vei for Monaco

Mbappe har en eventyrlig sesong. Lørdag sendte 18-åringen Monaco i føringen halvveis ut i annen omgang. Scoringen kom etter tvilsomt forsvarsspill fra bortelaget.

Dermed står Mbappe med hele 16 mål i ulike turneringer. Tenåringen er på kort tid blitt en av Europas mest ettertraktede spillere.

Luke

João Moutinho doblet til 2–0 i det 74. minutt. Portugiseren ble spilt gjennom av Bernardo Silva og skjøt et vakkert skudd høyt mot lengste hjørne.

Bordeaux fikk en redusering ved Diego Rolan på tampen av kampen.

Monaco topper Ligue 1 fem poeng foran naborival Nice, som fredag måtte nøye seg med 2–2 hjemme mot Caen. Tabelltreer Paris Saint-Germain er ytterligere tre poeng bak, men har én kamp mindre spilt. Den regjerende mesteren møter Lorient borte søndag.

City neste

Leonardo Jardims mannskap har gått elleve strake seriekamper uten tap. Monaco jakter sin første Ligue 1-tittel siden 2000.

Onsdag skal Monaco også prøve å ta seg videre til kvartfinalen i mesterligaen. Franskmennene ligger under 3–5 før returkampen hjemme mot Manchester City.

– Det vil bli en tøff kamp. Vi blir nødt til å score tre mål slik vi spiller nå, to mål tror jeg ikke vil være nok for avansement, sier Jardim og viser til at laget hans strutter av angrepsglede, men også har sine svakheter defensivt.

