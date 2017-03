Klopp må unngå kjent felle

Forrige helgs 3-1-seier mot Arsenal var ingen stor overraskelse for alle som følger med på engelsk fotball. Det blir heller ingen stor overraskelse om Liverpool vil få større problemer hjemme mot Burnley søndag.

Liverpools fem tap denne sesongen har kommet mot lag på nedre halvdel av tabellen. Burnley har imponert og er på 12.-plass før helgens runde. Den lille klubben hadde ballen i under 20 prosent av hjemmekampen mot Liverpool, men vant likevel 2–0.

Mot lagene som ligger inne på topp seks står Liverpool fortsatt uten tap.

– Denne kampen blir veldig spesiell, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Selv om vi hadde vunnet alle kampene mot de andre lagene fra nedre halvdel, er Burnley spesielle fordi de har den klareste planen av alle lagene.

Før runden har Burnley ni poeng ned til nedrykksplass.

– Jeg er ikke sikker på at vi kommer til å vinne mot Burnley, men jeg er optimistisk. Vi er klare for kamp, sa den tyske manageren.

Kapteinen ute

Seier for Liverpool vil gi en fem poengs luke ned til Arsenal på plassen under. De rødkledde har fortsatt ikke fått klar kaptein Jordan Henderson. Han har stått over de to siste kampene med en skade i foten. I tillegg er angriper Daniel Sturridge utilgjengelig med en hofteskade.

Sean Dyche, Burnley-manageren, mener at fjorårets opprykk var mye av årsaken til seieren over Liverpool i august.

– Det var stort da, og det er fortsatt det, sa Dyche.

– De har hatt noen hindringer på veien, men det er et fantastisk lag, la han til.

Burnley har ikke vunnet borte i Premier League denne sesongen. To av deres 31 poeng er tatt på fremmed gress.

