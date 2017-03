Karlsen usikker på egen fremtid i Maccabi Haifa

Nordmannen, som tidligere har vært sportsdirektør i Monaco, kom til den israelske klubben i mai i fjor. På under et år har fire forskjellige trenere kommet og gått.

Karlsen har foreløpig bestått, men legger til at det er noen ting som må endres for at han skal være villig til å forlenge kontrakten som går ut i mai.

– For meg er det en del ting på det profesjonelle og personlige plan som skal matches før vi eventuelt tar et år til, forteller han til NTB på telefon fra Israel og legger til at det blir spekulert voldsomt mye i kontrakten hans i israelske medier.

Enormt press

Karlsen forteller om et enormt press fra både fans og medier i Israel som ikke kan sammenlignes med noe annet sted han har vært tidligere.

Sportslig går presset spesielt ut over utenlandske spillere. De får høre supporternes vrede og medias kritiske spørsmål så fort de ikke leverer fra første dag.

– Det er ikke som i Europa hvor man vurderer spillere over en lengre periode.

To av spillerne som har fått kjenne på dette kom fra eliteserien. Hólmar Örn Eyjólfsson kom fra Rosenborg og har etablert seg på laget, mens tidligere Bodø/Glimt-spiller Fitim Azemi fortsatt venter på sin første scoring etter én start og fire kamper som innbytter.

Kortsiktig

Karlsen ble hentet inn for å tenke langsiktig, men merket fort at det ikke er noe kultur for det i klubbfotballen i landet.

– Forutsetningene for suksess og langsiktighet er helt annerledes her enn det er i Europa, sier han og påpeker at man i Europa har en toleranse for at ting ikke kan snus på hodet over natten.

Han sier det har vært frustrerende å være den personen som må minne folk på at man er inne i en omstillingsfase.

– Det er tungt å repetere at ting tar tid og at man er i en omstillingsfase når resultatene ikke kommer umiddelbart, forteller han og sier jobben først og fremst ikke har vært å være sportsdirektør denne sesongen.

– Stillingen min har handlet mer om krisehåndtering og brannslukking.

– Frustrerer det deg?

– På en side er det selvfølgelig frustrerende fordi jeg vet det vi har gjort er nødvendig og at det vil bli bra. På en annen side har vi nå en stall jeg er veldig godt fornøyd med, men den troppen kom på plass så sent som i januar i år, sier han og passer samtidig på å skryte av klubben.

– Det er viktig å legge til at det er en veldig flott klubb som er fantastisk å jobbe for. Folkene, eieren og kollegene er ekstremt flinke, og det er et fint miljø her.

Kvittet seg med Meulensteen

I februar var det hovedtrener i Karlsens klubb som måtte ta sin hatt og gå. René Meulensteen, assistent under Sir Alex Ferguson i Manchester United, maktet ikke å levere gode nok resultater og måtte forlate klubben i februar sammen med tidligere Hønefoss-trener René Skovdahl.

Inn kom Guy Luzon som nå skal prøve å redde sluttspill for klubben. Med én gjenstående serierunde ligger klubben på sjuendeplass, ett poeng bak Ironi Kiryat Shmona som har innehar den siste sluttspillplassen.

Dermed må Karlsens klubb vinne lørdagens kamp mot Hapoel Ra'anana med minst ett mål mer enn det Ironi Kiryat Shmona slår Hapoel Kfar Saba med.

(©NTB)