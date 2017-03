Johansens Fulham knuste serieleder Newcastle

Etter at Tom Cairney hadde gitt Fulham ledelsen 1-0 etter 15 minutter, tok Sessegnon over showet. I løpet av åtte minutter like etter pause la 16-åringen på til både 2-0 og 3-0.

Daryl Murphy reduserte til 1-3 etter 76 minutter, men Johansens lag kunne innkassere en sterk borteseier.

Nordmannen ble byttet ut på overtid.

Poeng for Tettey

Resultatet gjør at Fulham ligger på sjuendeplass, kun to poeng bak Sheffield Wednesday som innehar den siste playoff-plassen.

Newcastle topper stadig med 77 poeng. Brighton er à poeng med Rafael Benitez' mannskap, men har dårligere målforskjell.

Alexander Tettey spilte hele kampen for Norwich i 2-2-oppgjøret hjemme mot Blackburn.

Cameron Jerome ga vertene ledelsen etter 19 minutter, før Tetteys lagkamerat Mitchell Dijks fikk direkte rødt kort etter 21 minutter.

Jerome sto fram

Norwich forsvarte seg tappert, men syntes å ha rotet bort poengene da Blackburns Lucas João først utlignet til 1-1 etter 73 minutter før han snudde kampen med sin 2-1-scoring fem minutter senere.

Ni minutter før slutt dukket Jerome opp igjen og reddet 2-2 og ett poeng for Tetteys lag, som ligger på niendeplass med 54 poeng.

Blackburn ligger på 22.-plass med 38 poeng.

