Hoppgutta ønsker jentene velkommen

Kanskje må hoppjentene ta til takke med sin egen variant med renn i langt mindre kjente bakker.

Daniel-André Tande vil gjerne ha med Maren Lundby og de andre hoppjentene i Raw Air.

– Det ville vært kult om de fikk bli med oss. Det blir litt vanskeligere med logistikken med to renn hver dag, men de kan jo hoppe på formiddagen, sier en positiv Tande.

– Det er planen etter hvert at de skal være med. Det er ekstremt positivt for dem, slik at også det produktet kan få mer oppmerksomhet, sier Kongsberg-hopperen.

Han mener veien å gå utvilsomt er å ta med begge kjønn når man igjen gjør et forsøk på å etablere en hoppturnering i Norge.

– Det er ikke opp til meg å bestemme, men det kuleste er om de var med oss hele uken. Det vil virkelig bygge opp deres produkt. De håper å bli like populære som oss gutta, og er kommet langt på vei allerede, sier Tande.

Bør ikke sendes ut i distriktene

Han får støtte fra Andreas Stjernen.

– Ja, absolutt, så langt det lar seg gjøre, sier Sprova-hopperen om kvinner i Raw Air.

Han forstår lite av ideen om å sende Lundby & co. til Høydalsmo og Notodden, slik deler av Raw Air-ledelsen vurderer.

– Jeg tror ikke det kommer noen flere folk på renn om du legger dem (kvinnenes renn) midt uti skauen, advarer Stjernen.

– Dersom de ikke skulle få lov til å hoppe i storbakken, har vi 90-metersbakker både i Granåsen, Lillehammer og Midtstua, påpeker trønderen.

Skiflyging i veien

Maren Lundby og hennes konkurrenter slipper til i storbakken i Holmenkollen søndag, men får ikke være en del av selve turneringen.

– Selvfølgelig er det plass til jentene, om de som styrer finner plass til det. Jeg tenker først og fremst at jentene bør få hoppe flere storbakkerenn, sier Johann André Forfang.

Jentene slipper ikke til i skiflyging, noe som kan bli en utfordring siden avslutningen går i Vikersundbakken.

– Jeg tror det hadde vært veldig moro for jentene å ha en turnering lik som gutta, men da må de få en turnering hvor de hopper tre storbakker og eventuelt ikke skiflyging i Vikersund, sier Robert Johansson.

– Vi ser hvor seriøs Maren er og hvor lysten hun er på å ta nye steg.

Bør ikke klage

Tom Hilde advarer hoppjentene mot å klage for mye.

– Det er ikke opp til meg å bestemme, heldigvis. Jeg får svare det samme som da jeg fikk spørsmål om 60.000 euro er for mye, for lite eller akkurat passe med penger til vinneren. Man får det man er verdt. Det dummeste man gjør er å klage, sier Hilde.

– Frykten er at de skal bli mer populære enn oss og stikke av med alle publikummerne. Det er ingen hemmelighet at det er morsommere å se på damer enn herrer. Sportsinteresserte er stort sett menn, sier Hilde med glimt i øyet.

Maren Lundby er oppgitt over at jentene ignoreres i den norske hoppturneringen.

– Spør du meg, spør jeg deg. Hadde det vært opp til meg, så hadde vi deltatt. Det eneste jeg kan konsentrere meg om er å hoppe bra på ski og bli best i verden, svarer jenta med fire verdenscupseirer i vinter på når hun tror hun får være med i Raw Air.

