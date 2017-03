Hattrick-King fra skurk til helt da Bournemouth vant

King fikk muligheten fra straffemerket etter åtte minutters spill, men forsøket fra den norske landslagsspissen gikk på utsiden av stolpen. Like etter sendte Michail Antonio gjestene fra London opp i ledelsen.

Men King gjorde opp for seg på lekkert vis. Etter en drøy halvtime fikk han ballen inne i boksen, vippet den elegant over West Ham-stopper José Fonte, før han så plasserte inn utligningen til 1-1 for hjemmelaget.

Seks minutter etter fikk vertene nok et straffespark, men Benik Afobes forsøk var altfor svakt til å overliste Darren Randolph i West Ham-buret.

King x 2

Likevel var det Bournemouth som igjen tok føringen. Joshua King var på rett sted til rett tid etter et frispark i det 48. minutt, og fra kort hold satte nordmannen inn 2-1 til vertene, naturlig nok til hjemmefansens store fornøyelse.

På tampen slo West Ham tilbake med en vakker scoring. Etter mange trekk satte Andre Ayew inn 2-2.

Men King var ikke ferdig for dagen. På overtid luktet den fotrappe 25-åringen hvor ballen kom til å havne inne i boksen etter et Bournemouth-angrep, og plutselig sto det 3-2 til hjemmelaget. King sørget dermed for Bournemouths første seier i 2017. Han har nå elleve seriemål i Premier League denne sesongen.

Bournemouth ligger på 14.-plass etter 28 spilte kamper, seks poeng over nedrykksstreken. Laget har 30 poeng. West Ham på 11.-plass har fire poeng mer enn King og lagkameratene.

Trygg Everton-triumf

På Goodison Park fikk Everton besøk av et vanligvis gjerrig West Bromwich, men dette var ikke dagen for Tony Pulis' menn. Gjestene holdt unna for Evertons press i starten, men seks minutter før pause dunket belgieren Kevin Mirallas en retur sikkert i mål.

Like før hvilen sørget tidligere Manchester United-spiller Morgan Schneiderlin for sin første scoring i Everton-trøyen. Kraftspissen Romelu Lukaku skaffet seg rom utenfor West Brom-boksen, dro ballen med seg inn mot midten, før han så sendte en fin stikker igjennom til Schneiderlin.

Sistnevnte vartet så opp med et par lekre touch og en minst like lekker avslutning. Dermed sto det 2-0 til hjemmelaget. På tampen satte Lukaku inn 3-0, i det som var Tony Pulis' 300. Premier League-kamp. Dessverre for West Brom-manageren ble det ikke et lykkelig jubileum.

Everton ligger nå på 7.-plass i Premier League, kun to poeng bak tabellsekser Manchester United. United har imidlertid to kamper mindre spilt.

Niasse-dobbel

Hull trakk det lengste strået i lørdagens hjemmekamp mot Swansea. Det endte 2-1. Tidligere Brann-spiller Oumar Niasse avgjorde med to scoringer for de oransje- og svartstripete. Det betyr tre uhyre viktige poeng i bunnstriden.

Omar Elabdellaoui bidro til seieren for "tigrene". Backen spilte hele kampen, og han var tredje sist på ballen på 1-0-målet. Adama Diomande var ubenyttet reserve for hjemmelaget, mens Markus Henriksen fortsatt ikke er tilbake i spill etter en skulderskade.

Hull ligger på 18.-plass i serien, poenget under nedrykksstreken. Swansea på 16.-plass har tre poeng mer enn Hull.

