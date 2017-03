Eckhoff skjøt bort vinnersjansen

Utgangspunktet var meget godt for Eckhoff etter fredagens sprintseier i Kontiolahti. 18,3 sekunder var forspranget på Laura Dahlmeier, og 20,4 sekunder ned til Darja Domratsjeva.

Dahlmeier bommet kun én gang og tok med det en ganske klar seier. Samtidig sikret hun seg seier i verdenscupen sammenlagt.

Marie Dorin Habert og Lisa Vittozzi kom på de to neste plassene.

Eckhoff fikk én bom på hver av de to første skytingene. Med det var forspranget borte. På tredje skyting ble det to bom, og vinnersjansene forsvant raskt da. Hun hang godt med i sporet, og sjansene for en pallplass var ikke helt borte før siste skyting.

Der ble det imidlertid to nye bom og resultatet ble til slutt håpløst bak suverene Dahlmeier.

Eckhoff ble nummer to sist helg på sprinten i neste års OL-løyper i Pyeongchang. Fredagens sprintseier var nok et tegn på at formen er på vei tilbake etter et skuffende VM: 12.-plass på fellesstarten ble hennes beste individuelle plassering der.

Olsbu gikk seg opp

Marte Olsbu trøblet på fredagens sprint og fikk to strafferunder på stående skyting. Det holdt til slutt til 31.-plass. Lørdag gikk hun seg opp åtte plasser med totalt to bom.

Hilde Fenne gikk seg også opp åtte plasser fra fredagens 36.-plass. Det så lenge lyst ut med to bom på de tre første skytingene, men to bom på siste skyting ødela det som ville vært et meget sterkt løp.

Synnøve Solemdal havnet på 41.-plass. Hun startet løpet med to fulle hus, men sprakk på tredje skyting og fikk tre bom.

Neste uke avsluttes verdenscupen i Holmenkollen.

