X-Games-gullet glapp for Sandbech

Thorgren tok gullet som aller siste løper utfor i den andre omgangen. Da hadde Sandbech, som startet tidlig, stått og sett konkurrent etter konkurrent mislykkes i sine angrep på poengsummen hans.

Sølvet var en stor prestasjon av den norske veteranen. Sandbech har hatt tre kneoperasjoner det siste året, men rakk å komme i form til X-Games på hjemmebane. Det betalte seg. Rykkinn-gutten traff noe nær perfekt allerede i sitt første forsøk i Hafjell fredag, og fikk meget godt betalt av dommerne.

Poengsummen 88,66 skulle vise seg å bli meget vanskelig å slå. Thorgren var alene om å klare det. Han fikk 92 poeng av dommerne etter strålende kjøring.

– Dette er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg har problemer med å forstå dette. Det er helt surrealistisk, sa svensken.

– Det var kult at Sven vant, men det ville vært kulere om jeg tok seieren. Men sølv er bedre enn ikke noe sølv, sa Sandbech til TV 2.

Tøffe forhold

Forholdene i Hafjell krevde for øvrig sin mann fredag. Sandbech var alene om å holde seg på beina gjennom hele det første forsøket. Canadiske Mark McMorris har aldri tidligere mislyktes i å nå seierspallen i X-Games, men fredag gikk han i bakken to ganger og forlot Hafjell uten en fullført runde.

– Det var en hard og isete løype. Det gjør det helt avgjørende å lande på beina, sa Sandbech.

23-åringen, som tok OL-sølv i nettopp slopestyle under OL i Sotsji, hadde selskap av tre andre nordmenn i fredagens finale. Ingen av dem lyktes hundre prosent.

Best gikk det for Torgeir Bergrem. 25-åringen fra Klæbu måtte i bakken i sitt første forsøk, men kom seg helskinnet gjennom andre gang. Dommerne fant imidlertid såpass mye å trekke for underveis at pallplassen glapp.

Satset alt

Mons Røisland satset meget offensivt i OL-anlegget fra 1994, og måtte betale prisen for det. 20-åringen klarte ikke lande det første spektakulære hoppet i noen av sine to forsøk og måtte se X-Games-medaljen glippe.

Samme skjebne led Dombås-gutten Marcus Kleveland, som tok gullet under X-Games i amerikanske Aspen i slutten av januar. 17-åringen klarte i lande det første hoppet i forsøk nummer én og fikk et feilskjær etter det samme hoppet i omgang nummer to.

Tidligere fredag mislyktes også Silje Norendal i slopestylefinalen for kvinner. Kongsberg-jenta måtte i bakken på det siste hoppet i begge sine to forsøk.

(©NTB)