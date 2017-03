Svendsen tilbake med pallplass

Kun franske Martin Fourcade og tsjekkiske Andrej Moravec var bedre enn trønderen i den finske skiskyttermetropolen. "Umulige" Fourcade måtte ut i en strafferunde, men gikk likevel inn til sesongens 13. verdenscupseier. Det har ingen mannlig utøver klart før ham i skiskytterhistorien.

Svenske Magdalena Forsberg klarte 14 seirer i sin storhetstid. Det er rekord i skiskyttersirkuset uansett kjønn. Kanskje overtar Fourcade også den før sesongen er omme.

Fredag slo han Moravec med seks små tideler i kampen om seieren i Kontiolahti. Emil Hegle Svendsen skjøt to fulle hus og var i mål ytterligere 8,8 sekunder bak verdens klart beste mannlige skiskytter.

– Det var artig å slå tilbake med et godt løp. Kroppen føltes bra, men jeg var usikker på hvordan formen var og gikk nok litt forsiktig de første to rundene, sa Svendsen til NRK etter målgang.

– Skytingen satt som et skudd. Det var virkelig artig å komme inn her og skyte ti treff, tilføyde han.

Sterk laginnsats

Pallplassen var Svendsens fjerde denne sesongen og en stor opptur etter et VM som ikke gikk slik trønderen håpet. I Hochfilzen ble 27.-plassen på normaldistansen Svendsens beste plassering, og etter sprinten kollapset 31-åringen som følge av et brått blodtrykksfall.

Trønderen sto over de foregående verdenscuprennene i OL-løypene i Pyeongchang. Fredagens sprint var dermed Svendsens første renn siden VM-nedturen.

Der var han tilbake i verdenstoppen på det som ble en god norsk dag. Johannes Thingnes Bø gjør sjelden svake renn i Kontiolahti og imponerte også fredag. Stryningen, som tok tre individuelle sølvmedaljer under VM, skjøt to fulle hus og gikk inn til fjerdeplass.

– Sprint her har aldri gått feil for meg. Det var et godt løp, men det er synd jeg ikke sitter igjen med en bedre plassering, sa Thingnes Bø.

Tett foran jaktstarten

Ole Einar Bjørndalen måtte tåle en strafferunde, men et godt langrenn ga åttendeplass til slutt. Vetle Sjåstad Christensen var lenge med i pallkampen etter to fulle hus, men måtte til slutt nøye seg med 13.-plass.

Lars Helge Birkeland ble nummer 20, mens Tarjei Bø endte på 23.-plass etter to bom på stående skyting.

Lørdag skal det gås jaktstart i Kontiolahti. Den kan bli særdeles spennende sett med norske øyne. Ole Einar Bjørndalen har for eksempel ikke mer enn halvminuttet fram til teten.

