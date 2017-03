Sagan vant Tirreno-etappe

Den 204 kilometer lange etappen fra Monterotondo Marittimo til Montalto di Castro endte i spurt med en rekke ryttere involvert. Der hadde Sagan den sterkeste finishen.

Den slovakiske sykkelstjernen, som har vunnet VM de to siste årene, hadde god hjelp av lagkameratene i Bora-Hansgrohe i avslutningen av etappen. Flere ryttere måtte i bakken i en velt mot slutten, men Sagan gikk klar.

– Du vet aldri hva som kan skje, og i dag var det ganske vindfullt. Alle var redde for vinden de siste fem milene, men til syvende og sist var det ingenting som skjedde, sa Sagan i seiersintervjuet.

Slovaken har slitt med sykdom den siste tiden, men synes nå å være fullt restituert.

– Jeg håper det. Sesongen har akkurat startet for min del, og jeg håper ikke dette var den siste seieren, sa den regjerende verdensmesteren.

Italienske Elia Viviani fulgte nærmest Sagan i mål, mens belgiske Jurgen Roelandts tok tredjeplassen. Edvald Boasson Hagen var ikke med blant de aller fremste på fredagens etappe.

BMC-rytter Greg van Avermaet ble hindret i velten rett før mål og mistet sin sammenlagtledelse til tross for at han fikk samme tid som hovedfeltet. BMC-lagkamerat Rohan Dennis overtok ledertrøya. De to har samme tid etter tre etapper.

(©NTB)