Russisk minister nektes gjenvalg i FIFA-rådet

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har ikke bekreftet saken, men Mutko selv opplyser til det russiske nyhetsbyrået TASS at et nytt FIFA-krav om politisk nøytralitet gjør det umulig for ham å fortsette i en ny fireårsperiode.

Mutko bekrefter samtidig at han ikke kommer til å anke beslutningen.

FIFA ønsker å redusere statlige myndigheters innflytelse innen fotballen. Et kontrollorgan i fotballforbundet har i den forbindelse kommet fram til at Mutkos stilling som russisk visestatsminister ikke lenger lar seg kombinere med rollen som medlem i FIFA-rådet.

Dopingskandale

Mutko er også russisk fotballpresident og leder for Russlands organisasjonskomité for neste års fotball-VM. Han presiserer at FIFAs avgjørelse ikke får noen konsekvenser for mesterskapet.

58-åringen har blitt anklaget for å ha vært en del av den omfattende dopingskandalen i russisk idrett, men kilder sier til nyhetsbyråene AFP og AP at det skal ikke være årsaken til at han ikke får fortsette som en mektig FIFA-topp.

Verdens antidopingbyrå (WADA) har gjennom to rapporter avslørt statsstøttet doping i Russland gjennom flere år. Mutko har tidligere vært idrettsminister.

Fire plasser

Mutko har representert Det europeiske fotballforbundet (UEFA) i FIFAs øverste organ siden 2009. Han var en av fem UEFA-kandidater til fire plasser i FIFA-rådet.

De øvrige fire er Sandor Csanyi (Ungarn), Costakis Koutsokoumnis (Kypros), Dejan Savicevic (Montenegro) og Geir Thorsteinsson (Island). Blir denne kvartetten godkjent av FIFA, kommer valget bare til å være en formalitet under UEFA-kongressen i Helsingfors 5. april.

