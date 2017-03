OL spikret for Bjørgen, utelukker ikke 2019-VM

Trønderveteranen fyller snart 37 år, men suksessen i comebacket har gitt mersmak. Bjørgen sto over forrige sesong da hun ble mor for første gang.

Hun innrømmer at tankene om å legge skiene på hylla var der etter at Marius (14 måneder) kom til verden, særlig rundt den tiden hun også hadde skadetrøbbel.

– Jeg er enormt lettet over å ha lyktes så godt i VM. Det var en stund jeg lurte på om det var verdt å bruke tiden på dette enn å være mer med Marius. Da er det godt å lykkes når du tatt de valgene du har gjort, sa Bjørgen under et pressemøte i Holmenkollen fredag.

– Jeg ser mot OL, så får vi se hva jeg tenker etter det. Jeg har tre friplasser i Seefeld (VM i 2019). Det er en vurdering som må tas i familien, la hun til.

– Kommer du til å gå Tour de Ski igjen?

– Det var et lite lurespørsmål. Vanskelig å si.

Vil ha med sønnen

Bjørgen ser for seg å ta med Marius på de lengste samlingene når hun trener med landslaget.

– Jeg har ikke spurt om lov, men jeg håper å kunne å få med Marius. Gode samlinger er viktig, og det er noe jeg kommer til å prioritere.

Søndag jakter Bjørgen sin sjette tremilsseier i Kollen. Skulle hun vinne nok en gang, vil Rognes-løperen ha dobbelt så mange Kollen-triumfer som trioen Therese Johaug, Larisa Lazutina (Russland) og Julia Tsjepalova (Russland) med nest flest seirer.

– Jeg har hatt en utladning etter VM, men jeg var i god form i forrige uke. Formen forsvinner ikke over natten. Det gjelder å ha en god dag og gode ski, mener Bjørgen.

Gir ikke opp sprint

Hun tok hjem fire VM-medaljer fra Lahti og har ellers vært i superform i 2017, men på sprint har det ikke vært like bra som tidligere år. I midtuken røk veteranen ut i kvartfinalen under verdenscupsprinten i Drammen.

– Jeg kan løfte meg og bli enda tøffere på å gå heat. Jeg vet at det er tøffe løyper i Pyeongchang, men jeg har ikke gitt opp.

På tampen av pressekonferansen ble Bjørgen spurt om hva hun tenker om Nicklas Bendtners overgang til Rosenborg.

– (Petter) Northug får vel konkurranse på damefronten nå, sa hun til stor latter i salen.

(©NTB)