Nå eller aldri for utenlandsdrømmen til Forren

Tirsdag ble midtstopperen klar for mesterskapsserielaget Brighton på en kontrakt som strekker seg ut sesongen i England.

Etter at han i utgangspunktet var på vei til treningsleir med Rosenborg, kastet Brighton seg inn i kampen og signerte 29-åringen før han i det hele tatt rakk å møte RBK-laget i Spania.

Etter et mislykket opphold i Southampton i 2013 får Forren nå sin andre sjanse i utlandet.

– Han var uheldig i Southampton, men nå er det på et annet nivå og i en annen klubb, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen til NTB og legger til at det er nå eller aldri for Forren med tanke på utenlandsdrømmen.

– Hvis han ikke gjør det bra i Brighton, vil klubber få med seg det. I tillegg er han snart 30 år og da er man plutselig ikke så interessant lenger, hvert fall når han har fått to forsøk i England.

Rusten

Etter at Forren ikke ble enig med Molde om en ny kontrakt etter fjorårssesongen, har han vært uten klubb. Brighton jakter opprykk til Premier League og går inn i en svært spennende serieavslutning i mesterskapsserien.

Dermed må han komme raskt i form om han ønsker å bidra.

– Det å rykke opp til Premier League vil betyr enormt mye for en klubb som Brighton. Nå har de en kjempemulighet, og da er det å bruke noen millioner på Forren som en liten dråpe i havet. Det er Forren som tar den største risikoen, sier Mathisen og begrunner det med at 29-åringen kan bli stående igjen uten nevneverdig spilletid.

– Spørsmålet mitt er hvor god form han er i. Det blir interessant. Ferdighetene hans er gode nok til å spille i mesterskapsserien, men når du ikke har spilt kamp på flere måneder og ikke har hatt et lag å trene med, så går det utover formen. På den andre siden er nok dette noe Brighton er klar over.

Laget til Chris Hughton sliter på midtstopperplass ettersom Shane Duffy er ute med skade fram til midten av april. I tillegg er Connor Goldson ute.

– Brighton var desperate og da var det ikke mange valgmuligheter igjen. Forren blir nok ikke kastet inn i det med en gang, men jeg er ganske sikker på at han vil få spille i opprykkskampen, forteller Mathisen.

Tror Rosenborg føler seg snytt

Etter helomvendingen på vei til treningsleir med Rosenborg, kan midtstopperen ha ødelagt sjanser for spill for Rosenborg senere i karrieren dersom Brighton-eventyret ikke går som planlagt.

– I løpet av et døgn hadde Brighton først tatt kontakt og deretter signert han. Slik fungerer det i fotballen, sier Mathisen om situasjonen som oppsto.

– Tror du Rosenborg føler seg snytt?

– Ja, det vil de nok gjøre. Nå kjenner ikke jeg prosessen, men samtidig tror jeg nok de glemte Forren ganske fort da Nicklas Bendtner kom opp av hatten. Det ble nok en dag som startet med en liten nedtur, men som endte med en langt større opptur.

Brighton møter Derby fredag, men kampen kommer for tidlig for Forren.

– Det har vært ei god uke, men denne kampen kommer litt for tidlig. Klubben vil ikke at jeg skal bli skadet eller overbelastet i starten, sier midtstopperen til Romsdals Budstikke.

(©NTB)