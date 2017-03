MLS-kamp tatt av frost

Værmeldingen forutser seks kuldegrader i Foxborough sør for Boston lørdag kveld, og det er også meldt om vind som ville gjort opplevelsen enda mer ufyselig for spillere og tilskuere.

Kampen er derfor omberammet til 2. september.

– Alle involverte mener at dette er best for tilskuere, spillere og for fotballen, sa Revolution-president Brian Bilello.

(©NTB)