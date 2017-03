Forfang før råkjøret: – Jeg skal skru av hodet

– Det er et spørsmål ingen kan svare på, for ingen vet hvordan denne turneringen vil arte seg. Det er først nå ideen skal settes ut i livet, sier Tromsø-hopperen.

Raw Air blir en brutal øvelse med ti strake konkurransedager i Holmenkollen, Lillehammer, Trondheim og Vikersund.

– Vi bytter bakke mange ganger og det er konkurransehopp hver eneste dag. Folk sier du ikke har råd til et dårlig hopp, men plutselig kan de fire-fem beste i toppen ha et eller annet svakt hopp. Dersom en kar hopper bra i alle hopp, har du selvsagt ikke råd til et dårlig hopp, men vi vet ikke hvordan folk takler dette. Det skal godt gjøres å hoppe 16 feilfrie hopp, innrømmer Forfang.

Nerver før laguttaket

TSK-hopperen har sin egen, lille resept for å lykkes i det som blir tidenes tøffeste hoppturnering.

– Jeg skal skru av hodet, og bare la ryggmargen ta over. Jeg kan ikke prøve for mye, men la ting kjøre sitt eget løp. Jeg må stole på hoppingen min, sier Forfang.

Allerede fredag kveld kan en rekke hoppere få sin sjanse i sammendraget ødelagt. Da tas nemlig lagene ut til lørdagens laghopping, hvor de individuelle poengsummene teller i sammendraget.

– Absolutt. Det er det man frykter. Jeg tror alle kjenner på det. Du er ikke trygg på noen som helst måte, sier Forfang – som satte bakkerekord i Lahti under ski-VM forrige uke.

Advarer mot pengejag

Det hoppes om store pengesummer i den norske hoppturneringen, som ikke må forveksles med den norske hoppuka på 1970-tallet.

– Pengene får være sekundert. Det er de idrettslige prestasjonene som må være fokus, skal du kunne henge med, advarer Forfang.

I tillegg til premiepengene fra FIS, har Norges Skiforbund og Raw Air-ledelsen lagt 1 million kroner i bonuspotten. Den skal fordeles på de tre beste i sammendraget.

– Det er sikkert noen som kjenner på det. Jeg tror det er viktig å tenke på de viktige tingene, spesielt i en slik setting der det er veldig strevsomme dager og mange konkurransehopp. Du har ikke råd til å bruke fokuset opp på ting du ikke bør tiden på, sier Forfang.

